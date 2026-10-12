El cortometraje rafaelino "Raíces del barro" se presentará el miércoles 21 de octubre a las 18, en el hall de la Legislatura provincial, en la ciudad de Santa Fe, con entrada libre y gratuita. Las gestiones fueron realizadas por el senador provincial por el departamento Castellanos Alcides Calvo.
El cortometraje "Raíces del barro" se presentará en la Legislatura provincial
Será el 21 de octubre a las 18 en el hall parlamentario santafesino, con entrada libre y gratuita. Cuenta la historia de tres hermanos que luchan por preservar el legado familiar en un contexto cada vez más adverso. Se estrenó el 26 de junio en el Concejo Municipal y el 11 de septiembre en el Cine Belgrano, ambos de Rafaela.
"Raíces del barro" es una producción que cuenta la historia de tres hermanos (Lorenzo, María y Soledad), quienes luchan por preservar el legado familiar en un contexto complejo y cada vez más adverso, debido a los problemas económicos por las retenciones, la inflación y la falta de rentabilidad, sumado a la inseguridad y las cuestiones climáticas, entre otras situaciones rurales.
Este filme fue estrenado el 26 de junio pasado en la sala de sesiones del Concejo Municipal colmada de público, en el marco de uno de los programas institucionales del cuerpo legislativo de la Perla del Oeste, ante la presencia de autoridades.
Luego, el 11 de septiembre último, se realizó la segunda presentación en el Cine Teatro Belgrano de Rafaela con la presencia de unas 200 personas, entre autoridades, productores y numerosos jóvenes. Previamente, se emitió un video del actor Miguel Ángel Rodríguez, destacando la nueva presentación.
Elogios
A decir verdad, los comentarios de los asistentes al espectáculo cinematográfico fueron muy positivos sobre el contenido y los valores que encierra la historia en distintos ámbitos sociales y en las redes sociales.
A título de ejemplo, Juan Carlos Ceja (director del grupo de teatro "Alas" de Rafaela) destacó que "fue valioso por contarse entre las primeras producciones de cine en la ciudad. Es importante porque parte de gente joven que no siempre tiene las herramientas específicas bien elaboradas".
"En un grado muy importante me llamaron la atención las imágenes y la luz. Todos los otros rubros me parecen adecuados si tenemos en cuenta el carácter de inicial y experimental. Nos dio gusto estar presentes en la proyección y las palabras finales", añadió.
Los asistentes colaboraron con alimentos no perecederos, que luego se entregaron al Rotary Club Rafaela Oeste, institución que asiste entre 30 y 60 comedores y merenderos comunitarios, hogares de acogida, fundaciones, clubes de contención social. Desde 1998, el Centro de Distribución de Alimentos trabaja en el recupero de alimentos de góndola.
También se presentará el viernes 9 de octubre con dos funciones a las 16 y 18 en la Sociedad Italiana de Humberto I, para las escuelas y para el público respectivamente, en el marco de los festejos de la vecina localidad.
Ficha técnica
Fue escrito y dirigido por Juan Manuel Grande, mientras que la asistente de dirección fue Sofía Aguilar y el director de actores Daniel Vitale (fallecido).
Los antecedentes actorales de Juan Manuel, de 21 años, fueron un curso con Actuarte Studio de Buenos Aires, la participación en dos obras en el taller de jóvenes del Teatro Lasserre y en un laboratorio en el Festival de Teatro de Rafaela, y un monólogo de Charles Chaplin en la plaza principal de la localidad Nono (provincia de Córdoba).
El elenco está compuesto por Juan Manuel Grande, Martina Mandril, Valentina Grande, Gustavo Decoud, Valentina Ulrich, Jorge Ghiano, Daniel Cravero y la participación especial de Emilio Grande (h).
Por su parte, Javier Baronetti Williner y Matías "Chino" Windey fueron los encargados de las voces en off. Las cámaras estuvieron a cargo de Juan Brunassi (también la edición) y Bernardino Cattani.
También es importante destacar el trabajo de Lucía Albrecht en maquillaje e Ignacio Chizzini como asistente técnico. Sergio Grazzioli y Julián Ratti fueron los responsables de la música original y la canción final, respectivamente.