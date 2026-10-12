Es una producción rafaelina

El cortometraje "Raíces del barro" se presentará en la Legislatura provincial

Será el 21 de octubre a las 18 en el hall parlamentario santafesino, con entrada libre y gratuita. Cuenta la historia de tres hermanos que luchan por preservar el legado familiar en un contexto cada vez más adverso. Se estrenó el 26 de junio en el Concejo Municipal y el 11 de septiembre en el Cine Belgrano, ambos de Rafaela.