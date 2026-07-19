#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Edición 2026

Rafaela volvió a vivir su gran ritual cultural: el Festival de Teatro cerró a sala llena

El encuentro celebró sus 21 años con una programación compacta pero exitosa, funciones agotadas y una contundente respuesta del público local y regional.

Una postal de la última velada del festival. Foto: Gentileza FTRUna postal de la última velada del festival. Foto: Gentileza FTR
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El sábado terminó el Festival de Teatro de Rafaela 2026, que celebró sus 21 años de con la comunidad. En un ritual que se extendió durante cuatro días, con varias funciones, propuestas diversas y un inicio y cierre cargados de emoción.

El FTR tuvo una jornada final que incluyó funciones de "El Truco de la Mujer sin Cabeza", "La rota madre que te parió", "Chayka", y "Ruin, la decadencia de la belleza".

Acto de cierre. Foto: Gentileza FTRActo de cierre. Foto: Gentileza FTR

El acto de cierre se llevó a cabo en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. Allí el Secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, expresó: "quiero que sepan que no hay lugar de la Argentina, del mundo cultural y del mundo teatral, donde no se hable maravillosamente bien del Festival de Teatro de Rafaela".

El intendente Leonardo Viotti dijo a su vez que "fue una edición compacta por la realidad y las circunstancias pero con la misma convicción de cada uno de los miembros que somos parte pero principalmente de todo el equipo, de que esto es lo que hay que hacer".

"Medida por medida (la culpa es tuya)". Foto: Gentileza FTR"Medida por medida (la culpa es tuya)". Foto: Gentileza FTR

Luego del acto, se realizó una función de la obra "Medida por medida (la culpa es tuya)", un acercamiento a William Shakespeare a través del humor y la lúdica del gag físico y poético.

Sentido de pertenencia

Desde su emotiva apertura, el FTR26 ofreció espectáculos de teatro, danza, circo y títeres, que convocaron a públicos diversos. La respuesta fue con salas colmadas, entusiasmo sostenido y un fuerte sentido de pertenencia por parte de la comunidad.

"Ruin", una de las funciones de la última jornada. Foto: Gentileza FTR"Ruin", una de las funciones de la última jornada. Foto: Gentileza FTR

Durante cuatro días, el FTR26 presentó una programación compuesta por 18 obras y un total de 32 funciones, en Rafaela y 3 funciones en Suardi.

Organizado por la Municipalidad de Rafaela, en cogestión con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el FTR26 reafirmó su identidad como un proyecto cultural público, inclusivo y de alcance federal, que fortalece año a año su vínculo con el territorio, con los artistas y con los públicos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Arte Expandido
Cultura

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro