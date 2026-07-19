El sábado terminó el Festival de Teatro de Rafaela 2026, que celebró sus 21 años de con la comunidad. En un ritual que se extendió durante cuatro días, con varias funciones, propuestas diversas y un inicio y cierre cargados de emoción.
Rafaela volvió a vivir su gran ritual cultural: el Festival de Teatro cerró a sala llena
El encuentro celebró sus 21 años con una programación compacta pero exitosa, funciones agotadas y una contundente respuesta del público local y regional.
El FTR tuvo una jornada final que incluyó funciones de "El Truco de la Mujer sin Cabeza", "La rota madre que te parió", "Chayka", y "Ruin, la decadencia de la belleza".
El acto de cierre se llevó a cabo en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. Allí el Secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, expresó: "quiero que sepan que no hay lugar de la Argentina, del mundo cultural y del mundo teatral, donde no se hable maravillosamente bien del Festival de Teatro de Rafaela".
El intendente Leonardo Viotti dijo a su vez que "fue una edición compacta por la realidad y las circunstancias pero con la misma convicción de cada uno de los miembros que somos parte pero principalmente de todo el equipo, de que esto es lo que hay que hacer".
Luego del acto, se realizó una función de la obra "Medida por medida (la culpa es tuya)", un acercamiento a William Shakespeare a través del humor y la lúdica del gag físico y poético.
Sentido de pertenencia
Desde su emotiva apertura, el FTR26 ofreció espectáculos de teatro, danza, circo y títeres, que convocaron a públicos diversos. La respuesta fue con salas colmadas, entusiasmo sostenido y un fuerte sentido de pertenencia por parte de la comunidad.
Durante cuatro días, el FTR26 presentó una programación compuesta por 18 obras y un total de 32 funciones, en Rafaela y 3 funciones en Suardi.
Organizado por la Municipalidad de Rafaela, en cogestión con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el FTR26 reafirmó su identidad como un proyecto cultural público, inclusivo y de alcance federal, que fortalece año a año su vínculo con el territorio, con los artistas y con los públicos.