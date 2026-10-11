Se dedicó al grabado

Agustín Zapata Gollán, a 40 años de su muerte: la faceta artística del descubridor de Santa Fe la Vieja

En una entrevista publicada por El Litoral en enero de 1969, el intelectual santafesino contó cómo la literatura y los grandes ilustradores lo acercaron al grabado. También recordó la influencia de Sergio Sergi y el reconocimiento que recibió por su trabajo en muestras nacionales e internacionales.