Obras que cuentan

El retrato de Rosas que un pintor francés dejó sin terminar en la Buenos Aires del siglo XIX

Raymond Monvoisin llegó a la ciudad en septiembre de 1842, rumbo a Chile, pero encontró clientes y prolongó su estadía. De aquel paso quedó una pintura inconclusa de Rosas, atravesada por las dudas sobre su origen y por el relato del temor que el artista dijo haber sentido.