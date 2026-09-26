Obras que cuentan

La pintura que Guillermo Kuitca hizo a los 22 años, entre ecos de Borges, Carpentier y la sombra de la dictadura

En 1983, el artista pintó "La consagración de la primavera", una obra influida por la literatura y también por Pina Bausch. En el final de la dictadura, el Kuitca creó una escena que establece un diálogo con el clima de un país que estaba a punto de recobrar la democracia.