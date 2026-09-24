Memoria y patrimonio

El rumor como "pista": la historia perdida del Rosa Galisteo que reconstruyeron dos investigadoras

La investigación sobre la propuesta titulada “Comunión” partió de una dificultad, ya que casi no había documentos para contar qué había sucedido. En lugar de descartar el rumor, las autoras lo tomaron como objeto de estudio para reconstruir cómo se transmitió aquella experiencia teatral de 1975. Los detalles.