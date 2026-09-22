Muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes

Goya en Buenos Aires: dos tapices para descubrir una faceta menos conocida del pintor de "La maja desnuda"

Desde este 22 de septiembre, el Museo Nacional de Bellas Artes exhibe "La cometa" y "La gallina ciega", dos obras diseñadas por Francisco de Goya a finales del siglo XVIII para la Corona española. Las piezas llegaron a Buenos Aires desde la Galería de las Colecciones Reales de España y permanecerán en exhibición hasta enero.