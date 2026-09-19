Obras que cuentan

"Santiagueños", la pintura en la que Ramón Gómez Cornet volvió a mirar su tierra natal tras recorrer Europa

Data de 1927. Después de sus experiencias y contactos con las vanguardias europeas, el artista se fijó en los personajes y paisajes de Santiago del Estero. La obra une esa temática regional con recursos de la pintura moderna y se distancia de lo típico, anecdótico y folclórico.