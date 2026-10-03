Obras que cuentan

"Anunciación", la pintura en la que Alfredo Guttero encontró su propia modernidad

Creada en 1928, sintetiza de manera acabada la búsqueda de un artista que, después de permanecer 23 años en Europa, desarrolló una técnica singular. Su historia también refleja las disputas que marcaron el arte argentino de entreguerras.