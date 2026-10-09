Una mirada desde La Boca

Miguel Diomede: la pintura de un solitario que encontró poesía en las cosas más humildes

Retratos, flores, naturalezas muertas y autorretratos fueron parte de una obra que críticos y especialistas destacaron por su sutileza, su dominio del color y su profunda búsqueda personal. Hace medio siglo, Santa Fe le rindió homenaje.