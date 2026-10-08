A 60 años de la muerte del referente surrealista

Juan Batlle Planas, el "hacedor de vértigos" admirado por Mujica Láinez y su doble paso por Santa Fe

El autor de "Misteriosa Buenos Aires" elogió su imaginación y la poetisa Alejandra Pizarnik le dedicó versos. Seis décadas después de su muerte, sus vínculos con Santa Fe permiten volver sobre una de las obras más particulares de la pintura argentina, influenciada tanto por Dalí como por Freud.