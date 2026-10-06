¿Cómo la reflejó El Litoral?

Una muestra de Julio Paz en Santa Fe y los "inventos" de un artista que veía la realidad de otra manera

A principios de octubre de 1972, el Museo Municipal de Artes Visuales recibió una muestra del artista oriundo de Avellaneda, Buenos Aires. Jorge Taverna Irigoyen destacó su dominio del grabado y sus cualidades para valerse de motivos cotidianos y hacer de ellos imágenes de fuerte potencia expresiva.