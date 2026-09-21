A los 97 años

Murió Carlos Alonso: una vida atravesada por el arte, la memoria y la historia argentina

El pintor, dibujante y grabador mendocino falleció en su casa de Unquillo, Córdoba. Durante más de siete décadas construyó una obra de fuerte compromiso social, atravesada por la violencia política, el exilio y la desaparición de su hija Paloma durante la última dictadura.