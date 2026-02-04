Grandes maestros argentinos

Cinco obras de Carlos Alonso que definen una de las miradas más incisivas del arte

A 97 años de su nacimiento, proponemos un recorrido "guiado" por cinco trabajos del mendocino que permiten entrever los ejes de su producción. El cuerpo, la violencia histórica, el oficio del artista y una mirada crítica que dialoga con el presente.