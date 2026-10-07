El recuerdo de una muestra de 1972 en El Galpón

Julián Usandizaga: una obra gestada entre sueños, símbolos y desconfianza hacia el arte establecido

A los 40 años, el artista rosarino expuso algunas de sus aguafuertes en el mítico espacio que funcionaba en Santa Fe. El Litoral registró aquella muestra y Jorge Taverna Irigoyen resaltó la imaginación de un creador que desarrolló un universo muy personal, alejado de las tendencias que cuestionaba.