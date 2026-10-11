El 11 de octubre de 2026 se celebra en todo el mundo la primera edición del Día Mundial de los Amigos de los Museos. El lema es "Tus museos, nuestra pasión" y la iniciativa alcanza a más de 200 asociaciones, que organizan actos en los museos de distintos países.
Santa Fe se suma al primer Día Mundial de los Amigos de los Museos
Este domingo 11 de octubre se celebra por primera vez la jornada internacional impulsada por la Federación Mundial de Amigos de los Museos. En la ciudad, las asociaciones del Museo Histórico, Santa Fe la Vieja, el Rosa Galisteo y el Museo y Parque de la Constitución Nacional se reunieron para acompañar la iniciativa.
Tales actividades, incluyen visitas guiadas, mediación artística, conferencias y mesas redondas con historiadores del arte y expertos en cultura, clases de dibujo y talleres, entre otras.
Este año participan Argentina, Australia, Bélgica, Burkina Faso, Canadá, la República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Sudáfrica, España, Suiza y el Reino Unido.
La propuesta del Día Mundial "es tanto una celebración como una forma de dar a conocer las actividades de las 200 asociaciones", expresaron desde la Federación Mundial de Amigos de los Museos (WFFM), la entidad impulsora.
A partir de ahora, se celebrará cada segundo domingo de octubre y es una manera de dar continuidad al Día Europeo de los Amigos de los Museos, que se celebra desde 2023.
Cuidar el patrimonio
La WFFM es una organización internacional no gubernamental sin ánimo de lucro que promueve la cooperación entre asociaciones de todo el mundo. El objetivo es realzar el valor de los museos y fomentar la salvaguarda del patrimonio cultural.
"Los museos son lugares que custodian la memoria, la belleza, el genio y la creatividad de los pueblos. Los visitantes obtienen de ellos beneficios tangibles en muchos aspectos. Los grupos de Amigos de los Museos de todo el mundo son testigos clave de todo ello, y su papel es indispensable", señaló Italo Scaietta, presidente de la Federación.
Constructores de puentes
En el material de prensa que difundió la entidad, se indica que "al compartir los valores que promueven los museos a los que apoyan, los Amigos de los Museos actúan como transmisores de cultura y construyen puentes entre los museos y la sociedad en toda su diversidad".
"A través del trabajo de sus voluntarios, que desarrollan actividades en los ámbitos local, nacional e internacional, contribuyen al desarrollo cultural de los museos, especialmente mediante políticas activas de adquisición de obras y bienes culturales", agrega.
"Sus iniciativas van mucho más allá de la preservación del patrimonio: transforman los museos en espacios dinámicos y accesibles, capaces de responder a las necesidades de los visitantes contemporáneos", finaliza.
Eco en Santa Fe
Santa Fe se hizo eco de la iniciativa internacional. El viernes se produjo un encuentro de las asociaciones que funcionan a nivel local, es decir, la del Museo Histórico Provincial Brigadier Estanislao López, la de Santa Fe la Vieja, la del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodriguez y la del Museo y Parque de la Constitución Nacional.
Todas están nucleadas en FADAM y desde hace años las Asociaciones de Amigos de Santa Fe, tanto de Museos Provinciales como Municipales, trabajan de manera conjunta para realizar distintas actividades, que les permitieron ampliar públicos y visibilizar con mayor potencia su accionar.
Años de labor
La reunión del viernes se integra a una historia de trabajo compartido que lleva varios años. Entre las iniciativas impulsadas en conjunto se cuentan la Jornada Regional de FADAM en Santa Fe, realizada en 2016 en la Bolsa de Comercio. En ese momento, y en todas las acciones realizadas hasta 2024, se sumó la asociación del Museo Sor Josefa, que hoy ya no está en actividad.
Más adelante tuvieron lugar el ciclo de conferencias sobre grandes obras del Museo del Prado, en 2017, y la organización de un circuito que invitó a recorrer los cuatro museos de la ciudad, en 2018. En 2019, las asociaciones federadas dieron la bienvenida a la del Museo y Parque de la Constitución Nacional, que se había constituido recientemente.
Un año después, durante la pandemia, las cinco entidades sostuvieron la conmemoración del Día de los Amigos de Museos en Argentina con una publicación en El Litoral dedicada a difundir las actividades de cada institución.
En 2021, junto con la Bolsa de Comercio, organizaron el ciclo virtual "Reencuentro con el Museo del Prado", con la participación de la licenciada Paloma Málaga Shaw. Otro momento destacado fue en 2023, cuando Santa Fe celebró los 450 años de su fundación y los 170 años de la creación de la Constitución Nacional.
En ese marco, las asociaciones organizaron el Encuentro Federal de FADAM, que convocó a entidades de amigos de museos de distintos puntos del país y fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia y el Concejo Municipal de Santa Fe.
En 2024, las entidades volvieron a trabajar en conjunto en una actividad organizada en la Bolsa de Comercio, como parte de la conmemoración de sus 140 años. La participación de representantes santafesinos en el Comité Ejecutivo y la Comisión Directiva de FADAM, en funciones de secretaría y vocalías, es otra expresión de ese vínculo con la federación nacional.
Para conocer más sobre el trabajo de estas instituciones, se puede ingresar a través de instagram en @amigossflv, @museodelaconstitucion, @amigosdelhistorico, @amigosdelrosa