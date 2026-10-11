Trabajo asociativo

Santa Fe se suma al primer Día Mundial de los Amigos de los Museos

Este domingo 11 de octubre se celebra por primera vez la jornada internacional impulsada por la Federación Mundial de Amigos de los Museos. En la ciudad, las asociaciones del Museo Histórico, Santa Fe la Vieja, el Rosa Galisteo y el Museo y Parque de la Constitución Nacional se reunieron para acompañar la iniciativa.