Santa Fe–Santo Tomé

Nuevo puente Carretero: la obra llegó al 70% y este sábado comienza el lanzamiento de vigas sobre el Salado

El pilotaje de los 136 pilotes previstos para el viaducto ya está completo. Hay 173 vigas fabricadas y 30 de los 43 vanos fueron hormigonados. La máquina lanzavigas, que se trasladó desde la cabecera santafesina hasta el sector central durante septiembre, realizó una prueba piloto y comenzará a colocar vigas este sábado. Los accesos de Santa Fe y Santo Tomé tienen un avance del 65% y 60%, respectivamente.