La construcción del nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé alcanzó un 70% de avance general y atraviesa una nueva etapa en el montaje de su estructura. El principal hito de la última actualización de obra es que ya se completó el pilotaje de los 136 pilotes previstos para el puente, incluidos los trabajos correspondientes a los sectores ubicados sobre el cauce del río Salado.
Nuevo puente Carretero: la obra llegó al 70% y este sábado comienza el lanzamiento de vigas sobre el Salado
El pilotaje de los 136 pilotes previstos para el viaducto ya está completo. Hay 173 vigas fabricadas y 30 de los 43 vanos fueron hormigonados. La máquina lanzavigas, que se trasladó desde la cabecera santafesina hasta el sector central durante septiembre, realizó una prueba piloto y comenzará a colocar vigas este sábado. Los accesos de Santa Fe y Santo Tomé tienen un avance del 65% y 60%, respectivamente.
Con esta etapa terminada, los trabajos se concentran ahora en la ejecución de las columnas, la superestructura y los distintos componentes que permitirán completar los 43 vanos del nuevo viaducto.
En la Pila 3, ubicada sobre el Salado, el pilotaje está completo y actualmente se trabaja en las columnas y en la colocación de armaduras. En tanto, los trabajos correspondientes a la Pila 2, también emplazada sobre el cauce, ya fueron completados.
En paralelo, la fabricación de los elementos de la superestructura mantiene un ritmo sostenido: hasta el momento se produjeron 173 vigas, mientras que ya fueron hormigonados 30 de los 43 vanos que tendrá el puente.
La lanzavigas comienza a trabajar este sábado
Uno de los principales hitos de esta nueva etapa será la puesta en funcionamiento de la viga lanzadora, el gigantesco equipo utilizado para colocar las vigas de la superestructura en los sectores donde las condiciones de trabajo hacen más compleja la utilización de grúas convencionales.
La máquina, trasladada desde China especialmente para la construcción del nuevo puente, comenzó a ser desplazada a principios de septiembre desde el primer vano, ubicado en la cabecera de Santa Fe, hacia el vado central.
El traslado del equipo fue una operación necesaria para llevarlo hasta el sector donde tendrá una de sus funciones principales: permitir el montaje de vigas en la zona central del puente, sobre el río Salado.
Este miércoles se realizó una prueba piloto de la máquina y este sábado comenzará la colocación de vigas sobre el vado central. El inicio de estas tareas constituye uno de los próximos pasos visibles en la construcción del nuevo viaducto, que ya tiene buena parte de su estructura ejecutada y avanza hacia la conexión de los distintos tramos.
Veredas, ciclovía y defensa vehicular
Mientras avanza la estructura principal, también continúan los trabajos vinculados con la circulación peatonal y ciclista. En distintos sectores del puente se ejecutan veredas y ciclovía.
Además, la planificación de la obra contempla comenzar durante octubre con la colocación de la defensa vehicular, otro de los elementos que completará la infraestructura del nuevo puente.
La obra se desarrolla así en forma simultánea sobre el viaducto y en las dos cabeceras, con frentes de trabajo activos tanto en Santa Fe como en Santo Tomé.
El acceso de Santa Fe llegó al 65%
En el sector santafesino, los trabajos de acceso alcanzaron un 65% de avance. En la calzada norte, correspondiente a la mano que conduce hacia el actual Puente Carretero y Santo Tomé, se llevan adelante trabajos de terminación. La iluminación provisoria ya está terminada, mientras continúan la ejecución de veredas y la construcción de las bases destinadas a las futuras columnas de iluminación definitiva.
En la calzada sur, que corresponde a la circulación desde el nuevo puente hacia Santa Fe, continúan los trabajos de hormigonado. Actualmente las tareas se concentran en la zona de Cilsa. En ese mismo sector también avanzan las tareas de demolición y excavación en la calzada principal, necesarias para continuar con la conformación del nuevo acceso.
De esta manera, el frente santafesino combina trabajos de terminación en uno de sus sentidos de circulación con la ejecución de la infraestructura de la calzada que conectará directamente con el nuevo puente.
Santo Tomé: 60% de avance
Del lado de Santo Tomé, el acceso presenta un 60% de avance general y los trabajos se concentran principalmente en calle Mitre y avenida 7 de Marzo. En calle Mitre, la repavimentación ya fue completada. Continúan ahora los trabajos en las veredas, que incluyen la colocación de mosaicos, trabajos de detalle y terminaciones generales. En tanto, sobre avenida 7 de Marzo, las tareas se desarrollan en el lado sur.
En el tramo comprendido entre Macia y Falucho, está previsto completar este viernes el paquete estructural. Una vez concluida esa etapa, durante la próxima semana comenzarán los trabajos de ejecución de veredas.
En el tramo ubicado entre Falucho y Candioti, ya se completó el hormigón de base. Para la próxima semana está proyectado comenzar con la colocación del hormigón de la calzada.
Los trabajos en ambas cabeceras forman parte de la obra integral que permitirá vincular el nuevo puente con la trama vial existente de Santa Fe y Santo Tomé.
Un viaducto de 1.324 metros
El nuevo Puente Carretero tendrá una longitud total de 1.324 metros y estará conformado por 43 vanos. La infraestructura incluye calzada vehicular, ciclovía y senda peatonal y está diseñada para convertirse en la nueva conexión vial entre Santa Fe y Santo Tomé.
La obra comenzó en 2025 y comprende no solamente la construcción del puente sobre el río Salado, sino también la intervención de sus accesos urbanos en ambas ciudades. La ejecución simultánea de los trabajos permite avanzar en distintos frentes mientras se completa la superestructura del viaducto.
Con el 70% de avance general, los 136 pilotes ya ejecutados, 173 vigas fabricadas y 30 de los 43 vanos hormigonados, el proyecto se encuentra ahora en una fase en la que el crecimiento de la estructura comenzará a hacerse cada vez más visible sobre el cauce del Salado.
El próximo paso será este sábado, cuando la viga lanzadora comience a colocar vigas en el vado central, después de las tareas de traslado realizadas durante septiembre y de la prueba piloto concretada esta semana.
Al mismo tiempo, los accesos continúan avanzando: 65% en Santa Fe y 60% en Santo Tomé, con obras de pavimentación, veredas, iluminación, excavación y terminaciones que acompañan la construcción del nuevo vínculo entre ambas ciudades.