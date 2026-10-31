Para cuidar las rutas

Autopista Rosario-Santa Fe: así funciona la nueva balanza inteligente que multa camiones con sobrepeso

El gobernador recorrió el pórtico de última generación que instaló la Provincia en el Km 7. Se trata de un dispositivo que pesa los camiones en movimiento sin necesidad de detenerlos. Además, la Provincia sumó móviles de asistencia y equipos propios para reparar la traza todos los días.