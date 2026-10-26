El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a dejar sentada la idea de que “cuando una economía no está bien, el Estado tiene que hacer política contracíclica, invertir para generar empleo y producir derrame. Y acá va a seguir habiendo empleo, porque va a seguir habiendo obra pública”, añadió.
Pullaro: “Cuando una economía no está bien, el Estado tiene que invertir para generar empleo”
El gobernador firmó el contrato para la ejecución de un segundo tramo del tercer carril, que se extenderá por 17,5 km. “Acá va a seguir habiendo empleo, porque va a seguir habiendo obra pública”, completó. Instalarán una balanza dinámica, que controlará el peso de los camiones en movimiento.
El mandatario se expresó en esos términos al encabezar en el acto en que se firmó el contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Fue este lunes en la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 28, con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa contratista Luis Losi S.A.
La obra sumará 17,5 kilómetros al corredor, desde el acceso a San Lorenzo Centro -donde finalizó el primer tramo, también realizado por la gestión del gobernador Pullaro- hasta el empalme con el Desvío Timbúes. Así, el carril adicional se extenderá hacia el circuito que conecta con los puertos del sur santafesino.
“Punto cúlmine”
Minutos antes, el ministro de Obras Pública, Lisandro Enrico, no dudó en definir al actual momento como “el más importante de la actual gestión en materia de obra pública”, en el que se encuentra “en plena ejecución todo lo que se vino trabajando durante tres años”.
En cuanto a la obra en particular, señaló que no se trata solo de construir 17,5 km de pavimento, sino también cambiar alcantarillas, ampliar zonas de puentes, intervenir en toda la autopista. Y destacó el ahorro que supuso contratar la obra por 69 mil millones de pesos, frente a un presupuesto inicial de más de 80 mil; ahorro que “nos permite encarar otras obras”.
“Hoy arranca con una obra de 18 meses parte de la historia de esta autopista”, celebró, al tiempo que dio cuenta de la recuperación de la ruta nacional 012, la remodelación de las dos estaciones de servicio YPF y la construcción de una tercera, y la instalación inminente de “la primera balanza dinámica del país”.
El dispositivo permitirá pesar camiones en movimiento y, en caso de infracciones, confeccionar las multas en tiempo real.
E inscribió todo esto en el desafío que supondrá para la provincia tener sus rutas en condiciones de la demanda del tránsito en pleno corredor productivo, y en momentos en que el gobierno central apuesta a concesionar y someter al cobro de peajes todas las rutas nacionales.
Pullaro, por su parte, desafió: “Nos decían que no íbamos a poder pagar sueldos, que no iba a haber obra pública. Y hoy podemos ver esas hermosas banderas verdes de la UOCR por toda la provincia”.
“Dos años y once meses después podemos mostrar que estamos pagando uno de los mejores salarios del país, y sacamos las máquinas a la calle, y empezamos a reparar cada ruta y hacer rutas nuevas, reparar los edificios públicos para que la cara del Estado pueda ganar jerarquía y relevancia. Y lo hicimos porque pudimos bajar los costos sin dejar de prestar servicios, o mejorándolos”, añadió.
“Somos la provincia más productiva, no podíamos tener las rutas en el estado en que las teníamos. Por aquí sale el 70 % de la producción de la República Argentina. Alguien tenía que hacer y dejar de mirar para los costados”, dijo Pullaro.
Y completó: “Es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en tiempo de crisis. Y cuando haya una reactivación, que la va a haber, vamos a estar preparados para ser la locomotora que empuja el cambio”.
Impacto
Los 17,5 kilómetros puestos en obras a partir de hoy se suman a la primera etapa, de 16,5 kilómetros, desde la avenida de Circunvalación de Rosario, que fue inaugurada el 23 de febrero. En conjunto, supondrán que una quinta parte de la autopista cuente con tres carriles.
Para esta nueva fase, los trabajos comenzarán desde Timbúes y avanzarán hacia el sur. Desde la Dirección Provincial de Vialidad se explicó que la planificación por tramos busca sostener la circulación y reducir las interrupciones en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.
La licitación nacional e internacional recibió nueve ofertas y se abrió el 26 de febrero en Rosario. La adjudicación fue formalizada el 30 de junio. Luis Losi S.A. ejecutará los trabajos por un monto de 69.000 millones de pesos, a valores de enero de 2026. El financiamiento combina recursos provinciales con un préstamo de la CAF por 150 millones de dólares.