En la autopista Santa Fe-Rosario

Pullaro: “Cuando una economía no está bien, el Estado tiene que invertir para generar empleo”

El gobernador firmó el contrato para la ejecución de un segundo tramo del tercer carril, que se extenderá por 17,5 km. “Acá va a seguir habiendo empleo, porque va a seguir habiendo obra pública”, completó. Instalarán una balanza dinámica, que controlará el peso de los camiones en movimiento.