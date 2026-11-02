El agobiante clima primaveral se hizo sentir con fuerza en el territorio santafesino. Según el último relevamiento oficial de marcas térmicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) correspondiente a este lunes 2 de noviembre de 2026 a las 16:00 horas, tres localidades de la provincia de Santa Fe se posicionaron de manera firme dentro de las diez zonas más calurosas de todo el país.
Calor en Santa Fe: las tres ciudades de la provincia que ingresaron al top 10 del ranking nacional de temperaturas
Los registros oficiales reflejaron marcas elevadas en el territorio santafesino, en una jornada donde el norte argentino llegó hasta los 38°C.
La jornada estuvo marcada por registros elevados que obligaron a los vecinos a extremar los cuidados frente a las altas temperaturas, en una tarde donde el norte argentino lideró ampliamente la tabla general pero con una fuerte presencia de la región centro.
Cómo se posicionaron Reconquista, Sunchales y Ceres en el ranking
El informe de las 16:00 horas del SMN reflejó que el termómetro escaló con fuerza en distintos puntos estratégicos de la bota santafesina. Las localidades seleccionadas dentro del top 10 nacional compartieron escenarios de calor intenso combinados con altos porcentajes de humedad, lo que elevó la sensación térmica en la vía pública.
- Reconquista: Se ubicó en el sexto puesto de la tabla general con una temperatura de 30°C y una sensación térmica que trepó hasta los 31,2°C, acompañada por una humedad del 52%.
- Sunchales: Se posicionó en el séptimo lugar del ranking nacional, registrando 29,8°C en el termómetro y una sensación térmica de 29,4°C, con una humedad relativa del 41%.
- Ceres: Completó el listado federal de las diez ciudades más cálidas ubicándose en el décimo puesto, al marcar 28,8°C y una sensación térmica de 29,6°C, con una humedad del 52%.
El podio general de la tarde quedó encabezado por San Ramón de la Nueva Orán (Salta) con 35,2°C, seguida por San Salvador de Jujuy (33,2°C) y Paso de los Libres (Corrientes) con 31,3°C.
Recomendaciones y contexto del clima primaveral
Frente a estos registros elevados propios de la temporada, los especialistas en salud recuerdan la importancia de mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día (entre las 11:00 y las 16:00) y utilizar protección adecuada.
Las condiciones actuales reflejan la variabilidad típica de la transición hacia el verano en el centro del país, donde los repuntes térmicos repentinos anticipan semanas de intenso calor.
Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo la semana en Santa Fe
Lunes 2: Cierre de jornada con nubosidad en aumento pero sin probabilidad de precipitaciones, registrando una máxima de 28°C y vientos del sudeste.
Martes 3: Será el día más inestable de la semana. Se prevén tormentas aisladas durante toda la jornada, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70% por la mañana y la tarde, y una máxima de 26°C.
Miércoles 4: Paulatina mejora de las condiciones climáticas, con cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 16°C y máxima de 27°C.
Jueves 5: Jornada con buen tiempo, cielo algo nublado, vientos leves del sector norte y una marcada amplitud térmica (mínima de 12°C y máxima de 27°C).
Viernes 6: Retorno de la inestabilidad hacia la tarde y noche con lluvias aisladas (hasta 40% de probabilidad) y ráfagas de viento norte que alcanzarán entre 42 y 50 km/h.
Sábado 7: Se espera el día más cálido de la semana con una temperatura máxima de 29°C y cielo algo nublado.
Domingo 8: Descenso de la temperatura con máxima de 24°C, vientos del sector sur y cielo completamente despejado.