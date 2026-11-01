Perspectivas para el verano

Santa Fe: qué anticipa el pronóstico del SMN para las lluvias y las temperaturas del próximo trimestre

El informe climático para noviembre, diciembre de 2026 y enero de 2027 prevé mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en el oeste santafesino. En cuanto a las temperaturas, se esperan registros medios inferiores a los habituales, con mayor probabilidad en el sudoeste de la provincia.