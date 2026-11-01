El próximo trimestre tendrá características particulares para Santa Fe. El pronóstico climático elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para noviembre, diciembre de 2026 y enero de 2027 anticipa mayores probabilidades de lluvias por encima de los valores habituales en el oeste provincial y temperaturas medias inferiores a lo normal, especialmente en el sudoeste santafesino.
Santa Fe: qué anticipa el pronóstico del SMN para las lluvias y las temperaturas del próximo trimestre
El informe climático para noviembre, diciembre de 2026 y enero de 2027 prevé mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en el oeste santafesino. En cuanto a las temperaturas, se esperan registros medios inferiores a los habituales, con mayor probabilidad en el sudoeste de la provincia.
El escenario forma parte de una perspectiva climática que abarca el período de transición hacia el verano y que contempla las condiciones medias esperadas para los próximos tres meses. En ese marco, el organismo nacional advierte que las tendencias estacionales no permiten anticipar con precisión cómo se comportará el tiempo en jornadas específicas.
Más lluvias en el oeste de Santa Fe
En materia de precipitaciones, el SMN ubica al oeste de Santa Fe dentro de las regiones con mayor probabilidad de registrar valores superiores a los normales para esta época del año.
La perspectiva también comprende al resto de la región del Litoral, con una señal más marcada hacia el norte. En otras zonas del país, el organismo prevé condiciones normales o superiores a lo habitual, mientras que para sectores del NOA y el sur de la Patagonia se esperan mayores chances de lluvias por debajo de los valores medios.
El informe aclara que esta previsión se refiere al promedio del trimestre. Esto significa que, aun cuando exista una tendencia a registrar precipitaciones superiores a lo normal, pueden presentarse períodos sin lluvias y también episodios puntuales de intensidad.
De hecho, el SMN advierte que se esperan eventos localmente más intensos que lo habitual, especialmente en el centro y noreste del país. Por ese motivo, recomienda seguir los pronósticos diarios y las perspectivas semanales, además de consultar el sistema de alertas tempranas.
Temperaturas por debajo de lo habitual
Para la temperatura media, el panorama también presenta una señal particular en Santa Fe. El pronóstico indica mayores probabilidades de registros inferiores a los normales sobre toda la franja central del país, con una señal más marcada en Córdoba, el sudoeste santafesino, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires.
En cambio, para el norte del Litoral se prevén temperaturas medias dentro de los valores normales. Otras regiones del país tendrán distintas tendencias, con probabilidades de registros normales o superiores a lo habitual en sectores del norte y del sur argentino.
El organismo también señala que podría predominar una menor amplitud térmica media durante el trimestre. En particular, se estiman mayores chances de que haya una menor frecuencia de temperaturas máximas muy elevadas, especialmente en la franja central y el noreste del país.
El contraste en el resto del país: más calor en el norte y la Patagonia
El pronóstico trimestral también muestra diferencias marcadas fuera de la región central. El NOA y el sur de la Patagonia presentan mayores probabilidades de temperaturas medias superiores a las habituales, mientras que en el oeste del NOA y el extremo sur patagónico se esperan precipitaciones inferiores a los valores normales.
En el centro-oeste de Chaco y Formosa, en tanto, el escenario combina temperaturas normales o superiores a lo habitual con lluvias normales o por encima de los valores medios.
Qué significa el pronóstico trimestral
El SMN utiliza categorías estadísticas para elaborar estas perspectivas: superior a la normal, normal e inferior a la normal. Se construyen a partir de la comparación con registros históricos y permiten identificar qué escenario tiene mayores probabilidades de ocurrir en cada región.
Sin embargo, el informe no establece cantidades concretas de lluvia ni temperaturas específicas para cada mes. Tampoco permite descartar olas de calor, períodos de frío, tormentas intensas u otros fenómenos de corta duración.
Por eso, el pronóstico debe interpretarse como una tendencia general para noviembre, diciembre y enero, y no como una garantía de que esas condiciones se mantendrán de manera uniforme durante todo el período.
El SMN recomienda complementar esta información con los pronósticos de corto plazo y las alertas meteorológicas, herramientas que permiten anticipar fenómenos de alto impacto que no pueden preverse con precisión en una escala estacional.