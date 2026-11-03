El intendente Juan Pablo Poletti mantuvo una reunión de trabajo con sus pares de Monte Vera, Luis Alberto “Beto” Pallero, y de Recreo, Omar Colombo, junto al subsecretario de Obras y Gestión Territorial de la Provincia, Federico Sieber. El encuentro, organizado a través del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe (ECAM), tuvo como objetivo coordinar acciones entre las localidades y el gobierno provincial para fortalecer las tareas preventivas y organizar la respuesta ante un eventual escenario de lluvias intensas o crecidas, en el marco del fenómeno de El Niño.
Santa Fe, Recreo y Monte Vera coordinan un plan conjunto ante posibles lluvias intensas y crecidas
Mandatarios de la región y funcionarios provinciales acordaron tareas de limpieza y protocolos conjuntos para prevenir anegamientos ante eventuales crecidas.
Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas con el mantenimiento y la limpieza de canales y reservorios, la reparación de bombas y el funcionamiento de las compuertas ubicadas en sectores limítrofes entre las jurisdicciones. Además, se trabajó sobre la elaboración de un protocolo operativo que permita establecer responsabilidades y coordinar la intervención de los distintos organismos ante una contingencia hídrica.
“Son esas reuniones que son satisfactorias porque es poner en una mesa a los tres intendentes junto a Provincia, trabajando sobre lo que nos divide: una calle entre Recreo y Santa Fe, entre Monte Vera y Santa Fe, y entre Recreo y Monte Vera. La Provincia está articulando todo este trabajo que venimos haciendo desde hace meses y ahora empiezan a llegar los momentos de tomar más definiciones”, expresó Poletti.
El intendente santafesino destacó la importancia de sostener una planificación conjunta para dar respuesta a los vecinos ante posibles precipitaciones extraordinarias. “Estamos trabajando en equipo para poder solucionar los problemas ante una eventual lluvia fuerte de 100 o 120 milímetros o una crecida del río, ya sea el Paraná de un lado o el Salado del otro. La articulación es fundamental”, agregó.
Trabajos y protocolos de actuación
Por su parte, Federico Sieber señaló que las localidades vienen desarrollando tareas de limpieza de canales y construcción de alcantarillas, y que la Provincia acompaña con recursos y equipamiento para reforzar esos trabajos. En ese sentido, anticipó que la semana próxima llegará a la zona una máquina destinada a intervenir en distintos sectores, completar la limpieza de canales y avanzar sobre los reservorios.
El funcionario también remarcó la necesidad de definir un protocolo de operación coordinado con Protección Civil y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), para que cada organismo tenga claras sus responsabilidades y las acciones que debe llevar adelante cuando comiencen las lluvias.
Asimismo, indicó que el río Salado cuenta con un sistema de monitoreo y modelización que permite seguir las precipitaciones en la cuenca y estimar los caudales y niveles de agua aguas abajo, información que contribuye a anticipar escenarios y organizar las tareas preventivas.
El intendente de Recreo, Omar Colombo, hizo hincapié en la importancia de trabajar de manera coordinada en la limpieza de los canales y, especialmente, de los grandes reservorios. “Hay actividades que no podemos hacer por sí solos. Por eso es importante que esté Provincia presente junto a los tres municipios: prepararse y estar prevenidos ante cualquier contingencia”, sostuvo. También destacó la necesidad de contar con maquinaria de gran porte para completar las intervenciones.
En tanto, el intendente de Monte Vera, Luis Alberto “Beto” Pallero, valoró el encuentro y señaló que se trata de la tercera reunión de coordinación entre las localidades. Además, destacó las tareas de limpieza de desagües que lleva adelante su municipio y planteó la necesidad de contar con colaboración de equipamiento para mejorar un camino de la costa en el sector de Chaco Chico.
Continuidad del trabajo conjunto
Al cierre del encuentro, los participantes coincidieron en sostener reuniones periódicas para evaluar los avances y definir nuevas intervenciones. Sieber anticipó que la próxima instancia de coordinación será dentro de 15 a 20 días, con el objetivo de revisar las tareas realizadas y continuar articulando recursos y responsabilidades entre los municipios y la Provincia.
La planificación conjunta busca fortalecer la capacidad de respuesta del área metropolitana ante posibles contingencias hídricas, con tareas preventivas y criterios de actuación compartidos entre las distintas jurisdicciones.