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El río Paraná quedó al borde de los cinco metros en la ciudad de Santa Fe

El sostenido repunte en la cuenca genera preocupación en zonas ribereñas e isleñas, mientras los especialistas prevén marcas cercanas a los cinco metros.

El hidrómetro del puerto local marcó 4,95 metros este lunes 9 de noviembre al mediodía. Foto: Manuel Fabatía.El hidrómetro del puerto local marcó 4,95 metros este lunes 9 de noviembre al mediodía. Foto: Manuel Fabatía.
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El río Paraná experimentó un nuevo repunte en su caudal y alcanzó una marca de 4,95 metros este lunes 9 de noviembre al mediodía en la escala hidrométrica del puerto local de la ciudad de Santa Fe.

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Esta medición consolida una tendencia en ascenso constante si se compara con los 4,87 metros registrados en la medianoche. El sistema fluvial se aproxima así de manera acelerada a la marca de alerta, fijada en los 5,30 metros, mientras que el nivel de evacuación se ubica en los 5,70 metros.

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La evolución del repunte y las proyecciones del INA

De acuerdo con los registros recientes y los informes difundidos por el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Prefectura Naval Argentina, el comportamiento del sistema fluvial muestra una tendencia sostenida en alza durante las últimas semanas. El avance del agua, que mantiene en vilo a las zonas de islas y riberas bajas, responde a aportes de las altas cuencas y a un reacomodamiento general del régimen hídrico en la región litoral.

Hidrómetro. Está ubicado en el Dique 2 del Puerto local. Manuel Fabatía (archivo).El Hidrómetro ubicado en el Dique 2 del Puerto local. Manuel Fabatía (archivo).

Los expertos del organismo nacional proyectan que la onda de crecida continúe su curso y estiman que el hidrómetro podría registrar valores cercanos a los cinco metros hacia mediados de noviembre. Si bien estas marcas se mantienen por debajo del umbral crítico de evacuación, las autoridades locales intensificaron las tareas de seguimiento y prevención para garantizar la seguridad en los sectores costeros más vulnerables.

Impacto en la región y el Litoral

El incremento en la altura del río no solo modifica el paisaje cotidiano de la costanera santafesina y la zona de bañados, sino que también altera las actividades náuticas, la pesca artesanal y el movimiento habitual de los clubes de ribera.

En paralelo, otras estaciones de la cuenca en la provincia —como el caso de Reconquista, que superó los valores medios históricos para el período— reflejan un escenario hidrológico activo en todo el tramo santafesino.

De este a oeste, el drone de El Litoral muestra cómo impacta la crecida en la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola.De este a oeste, el drone de El Litoral muestra cómo impacta la crecida en la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola.

Impacto en la costa y recomendaciones locales

El crecimiento del Paraná altera de manera directa el paisaje cotidiano de la costanera santafesina, la dinámica de los clubes náuticos y las actividades productivas vinculadas a la pesca artesanal en la zona.

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Ante este panorama, las autoridades locales reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los reportes oficiales y extremar las precauciones en las áreas ribereñas sujetas a desbordes temporarios, mientras el hidrómetro continúa marcando el compás de una crecida que ya se siente en el littoral santafesino.

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