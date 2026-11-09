El río Paraná quedó al borde de los cinco metros en la ciudad de Santa Fe

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El Hidrómetro ubicado en el Dique 2 del Puerto local. Manuel Fabatía (archivo).

De este a oeste, el drone de El Litoral muestra cómo impacta la crecida en la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola.

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