La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo de los ríos Paraná y Salado y profundiza las tareas preventivas en las zonas costeras de la ciudad. De acuerdo con los últimos datos de Prefectura Naval Argentina, el Paraná llegó a los 4,87 metros en el puerto local durante la medianoche de este lunes 9 de noviembre, una altura que todavía se encuentra por debajo del nivel de alerta.
El Paraná alcanzó los 4,87 metros en Santa Fe: qué medidas tomó la Municipalidad
El municipio mantiene los operativos de asistencia a familias de zonas inundables, refuerza los controles sobre las defensas y aplica medidas preventivas para evitar el ingreso de agua en sectores costeros.
Frente a este escenario, el municipio mantiene el relevamiento de las familias que residen en sectores inundables ubicados fuera de los anillos de defensa y analiza la posibilidad de concretar nuevos traslados preventivos a lo largo de la jornada.
Actualmente, diez familias de la Vuelta del Paraguayo se encuentran alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde, donde reciben asistencia y acompañamiento municipal. Los últimos operativos de traslado se llevaron adelante el jueves 5 de noviembre.
El Paraná llegó a 4,87 metros
Los datos de Prefectura Naval Argentina correspondientes a las 00 del lunes 9 de noviembre indican que el río Paraná alcanzó los 4,87 metros en el puerto de Santa Fe. Por el momento, el nivel permanece por debajo de la marca de alerta.
En cuanto al río Salado, la última medición disponible en Recreo fue de 2,14 metros y corresponde al 8 de noviembre, según los registros de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe.
Diez familias permanecen alojadas en Alto Verde
Hasta el jueves 5 de noviembre, el municipio había trasladado preventivamente a diez familias que vivían en sectores bajos de la Vuelta del Paraguayo, por fuera del anillo de defensas.
El operativo comprende a 36 personas: 15 adultos y 21 menores de edad, que permanecen alojados en los módulos habitacionales del Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde.
El último traslado se concretó durante el jueves, cuando una familia compuesta por dos adultos y tres menores fue derivada al centro de asistencia. Antes de su alojamiento, los equipos municipales realizaron un relevamiento para identificar sus necesidades y organizar la atención correspondiente.
Mientras continúa el avance del agua, las áreas municipales evalúan las condiciones de otros sectores vulnerables y analizan si será necesario trasladar a más vecinos durante este lunes.
Paralelamente, trabajadores municipales y voluntarios de la Asociación Civil TECHO avanzan con la construcción de nuevos módulos habitacionales en el predio de Alto Verde, con el propósito de ampliar la capacidad de alojamiento.
Refuerzan el transporte en barrio La Boca
Como medida preventiva, la Municipalidad dispuso un servicio interno de colectivos en barrio La Boca. La iniciativa busca ofrecer una alternativa de transporte para los vecinos ante eventuales complicaciones en la circulación y el posible aislamiento de algunos sectores como consecuencia de la crecida.
Avanzan los controles en el sistema de defensas
El municipio también mantiene la vigilancia sobre las estructuras de protección contra inundaciones y los sistemas de bombeo. Además, prepara los equipos técnicos necesarios para instalar bombas móviles en caso de que la situación lo requiera.
Durante la mañana de este lunes se cerraron las compuertas de distintos puntos operativos de bombeo de Alto Verde. La medida busca evitar que el agua del río ingrese al sector protegido a través de los conductos de drenaje.
En caso de registrarse lluvias, el agua que se acumule dentro de esa zona será evacuada mediante la activación de las bombas, con el objetivo de prevenir anegamientos.
Por otra parte, se realizan inspecciones diarias de los terraplenes de defensa en distintos puntos de la ciudad. Los equipos técnicos municipales trabajan en la recomposición de estructuras, el alteo de caminos y el relleno de cárcavas, principalmente en el sector costero, para mantener las condiciones de funcionamiento del sistema de protección.
Piden extremar los cuidados en las zonas costeras
Desde el municipio solicitaron extremar las precauciones al circular por la zona de la costa, debido a la presencia de camalotes y alimañas.
También recordaron que está prohibido transitar con vehículos sobre los terraplenes de defensa y retirar arena, piedras o tierra de estas estructuras. A su vez, no está permitido arrojar residuos en canales y defensas, así como realizar quemas de pastizales o ramas.
En el caso de los navegantes, se recomienda respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y mantener especial precaución al circular por la zona de islas.
Por último, se solicita a los vecinos comunicar cualquier irregularidad o infracción que detecten en las defensas, los desagües y las bocas de tormenta.
Para realizar denuncias o consultas está disponible la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, que funciona las 24 horas durante todo el año. También se pueden utilizar el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio oficial www.santafeciudad.gov.ar.