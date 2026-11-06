La crecida del río Paraná continúa motivando operativos preventivos en la zona de la costa de la ciudad de Santa Fe. Este jueves, la Municipalidad trasladó a otra familia que residía en un sector bajo de La Vuelta del Paraguayo, por fuera del anillo de defensas, al Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde.
Crecida del río en Santa Fe: ya son 10 las familias alojadas en los módulos de Alto Verde
La Municipalidad trasladó preventivamente a otro grupo familiar de La Vuelta del Paraguayo, integrado por dos adultos y tres menores. En total, hay 36 personas asistidas en el Centro de Asistencia Integral N° 1. El Paraná llegó a los 4,61 metros este viernes, aunque todavía se encuentra por debajo del nivel de alerta.
El grupo está conformado por dos adultos y tres menores, quienes fueron alojados en uno de los módulos habitacionales dispuestos en el predio ubicado en el acceso al barrio costero. Antes del traslado, personal municipal realizó un relevamiento de las necesidades y características de la familia para organizar la asistencia.
Con este nuevo operativo, ya son diez las familias que permanecen alojadas en el centro asistencial. En total, son 36 personas: 15 adultos y 21 menores. Mientras tanto, el Municipio continúa evaluando la situación de otros vecinos que viven en sectores inundables y por fuera de las defensas, con el objetivo de anticipar posibles evacuaciones.
El Paraná llegó a los 4,61 metros
De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, a las 10 de este viernes 6 de noviembre el río Paraná se ubicó en los 4,61 metros en el puerto de Santa Fe. La altura continúa por debajo del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros, y del nivel de evacuación, fijado en 5,70 metros.
Sin embargo, la situación requiere atención en los sectores costeros más bajos, especialmente en aquellos que se encuentran por fuera del sistema de defensas.
En su reporte hidrometeorológico actualizado el 5 de noviembre, el Instituto Nacional del Agua (INA) indicó que el tramo del Paraná entre Santa Fe, Paraná y Rosario presenta un ascenso gradual, con niveles correspondientes a aguas medias altas, por encima de los valores normales para esta época del año.
El organismo nacional prevé que la tendencia creciente continúe durante los próximos siete días y que pueda sostenerse durante un período de entre siete y 14 días. También advirtió sobre la posibilidad de que el nivel del río Paraná en la ciudad de Paraná se aproxime o supere levemente el nivel de alerta durante la segunda semana de noviembre.
Por su parte, el río Salado registró este viernes 2,05 metros en Recreo y 4,73 metros en Santo Tomé, según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.
Monitoreo de las defensas y trabajos preventivos
En paralelo con la asistencia a las familias, la Municipalidad mantiene una supervisión permanente del sistema de protección contra las crecidas. Los equipos técnicos realizan controles diarios del estado de los terraplenes en distintos sectores de la ciudad.
También se llevan adelante trabajos menores de recomposición, alteo de caminos y relleno de cárcavas, especialmente en la zona de la costa. A su vez, se prepara el equipamiento técnico necesario para instalar bombas móviles en caso de que la evolución de la creciente lo requiera.
En el predio de Alto Verde, personal municipal y voluntarios de la Asociación Civil Techo continúan con la construcción de módulos habitacionales para recibir a los grupos familiares que eventualmente necesiten ser trasladados.
Las recomendaciones para los vecinos
Ante la situación hídrica, el Municipio reiteró una serie de recomendaciones para quienes circulan o viven en la zona de la costa.
Se solicita transitar con precaución por la posible presencia de camalotes y alimañas. Además, está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras, arrojar residuos en canales y defensas y quemar pasturas o ramas.
A los navegantes se les recomienda respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y extremar las precauciones en la zona de islas.
Finalmente, se recuerda que los vecinos pueden comunicar situaciones irregulares o infracciones en las defensas, desagües y bocas de tormenta a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, disponible las 24 horas, todos los días del año. También pueden hacerlo mediante el chat de la aplicación Santa Fe o en el sitio oficial de la Municipalidad.