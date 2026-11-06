Bajo el fenómeno El Niño

Crecida del río en Santa Fe: ya son 10 las familias alojadas en los módulos de Alto Verde

La Municipalidad trasladó preventivamente a otro grupo familiar de La Vuelta del Paraguayo, integrado por dos adultos y tres menores. En total, hay 36 personas asistidas en el Centro de Asistencia Integral N° 1. El Paraná llegó a los 4,61 metros este viernes, aunque todavía se encuentra por debajo del nivel de alerta.