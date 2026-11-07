Norte santafesino

El río Paraná inició una lenta bajante en el norte santafesino y da alivio a las zonas costeras

Las mediciones en Villa Ocampo, Florencia y Puerto Reconquista registran el comienzo del descenso de las aguas tras el pico de la crecida. Si bien el valle de inundación permanece anegado, se refuerzan los trabajos en las defensas y la prestación de los servicios públicos tiende a regularizarse.