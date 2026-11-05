Un intenso despliegue policial sacudió este jueves a la ciudad de San Justo, donde la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un total de siete allanamientos en el marco de una causa por robo calificado que también dejó al descubierto ramificaciones con delitos federales.
Megaoperativo en San Justo por una violenta entradera
Se realizaron siete allanamientos simultáneos y cayó el presunto autor del hecho, que golpeó a la víctima con un revólver. Los procedimientos también permitieron avances en una causa federal.
El operativo culminó con la detención de un hombre identificado por sus iniciales como N.A.P. (de 30 años), señalado como uno de los autores del violento asalto ocurrido a mediados de octubre, y la aprehensión de M.A.P. (33), sobre quien pesaba un requerimiento vigente de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).
Una granada de guerra
La investigación que derivó en los procedimientos de este jueves se originó el pasado 16 de octubre, a raíz de un violento robo perpetrado en una vivienda sanjustina.
Según consta en la causa, dos delincuentes con el rostro tapado ingresaron por la fuerza al domicilio, redujeron a la víctima y la agredieron físicamente utilizando un arma de fuego y un arma blanca. Del lugar, los asaltantes se alzaron con dos teléfonos celulares y diversos medicamentos.
A partir de las tareas de inteligencia y análisis de rastros, los sabuesos de la PDI no sólo lograron identificar a los presuntos autores materiales, sino que además los vincularon con otro suceso delictivo previo cometido en una propiedad rural de Villa Soledad, en Colonia Angeloni.
En aquel ilícito, los delincuentes habían robado un elemento de extrema peligrosidad: una granada de guerra de origen estadounidense. Dicho artefacto explosivo fue hallado posteriormente en el interior de un automóvil Volkswagen Polo perteneciente a un hombre de iniciales D.T., quien ya se encuentra detenido por la causa.
El saldo de los allanamientos
Con las órdenes judiciales pertinentes, los investigadores irrumpieron en distintos domicilios sanjustinos. El operativo arrojó la detención de N.A.P., quien estaría sindicado como el agresor que golpeó a la víctima con un arma tipo revólver durante el asalto de octubre.
Paralelamente, los uniformados procedieron a la aprehensión de M.A.P. al constatar que registraba un pedido de captura y una medida pendiente del Juzgado Federal.
Asimismo, en las viviendas requisadas se incautaron tres teléfonos celulares que serán peritados en busca de información de interés para la causa.
Despliegue
Dada la complejidad de los objetivos y la peligrosidad de los investigados, el operativo requirió de una logística de gran magnitud.
Las medidas fueron ejecutadas por agentes de la PDI San Justo, con el valioso apoyo operacional de las delegaciones de Las Colonias, San Javier y Garay.
Además, se sumaron fuerzas de irrupción y patrullaje preventivo de toda la región: efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la DGSR, la Policía de Acción Táctica (PAT) y dotaciones del GOT de las Unidades Regionales IX, XII, XIII y XVI.
Por disposición de la fiscal interviniente, Daniela Montegrosso, los dos involucrados fueron trasladados a sede policial y quedaron alojados a disposición de la Justicia ordinaria y federal, respectivamente.