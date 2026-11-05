Homicidio en Santo Tomé

Estuvo más de tres años prófugo, integró la lista de los más buscados y ahora recuperó la libertad

La Cámara Penal revocó la prisión preventiva de un hombre que tenía una recompensa de $16 millones por información que permitiera encontrarlo. La defensa recordó que había sido operado en el hospital Cullen y recibido multas de tránsito mientras pesaba sobre él una orden de captura. El juez consideró que disminuyeron los riesgos procesales, aunque sostuvo que subsisten indicios de participación en el crimen.