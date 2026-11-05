Departamento Iriondo

Cañada de Gómez: tres empleados municipales imputados por el desvío de más de $76 millones de la Caja de Jubilaciones

La encargada, su marido y una empleada administrativa están sindicados como responsables de la operación fraudulenta. Las maniobras fueron detectadas a raíz de una auditoría interna. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.