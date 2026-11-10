El río Paraná continúa creciendo en la ciudad de Santa Fe y este martes 10 de noviembre alcanzó los 5,02 metros en el puerto local.
El río Paraná superó los 5 metros en Santa Fe: a cuánto está del nivel de alerta
El nivel del río continúa en ascenso en el puerto de la ciudad. Según los registros de Prefectura Naval Argentina, este martes 10 de noviembre alcanzó los 5,02 metros.
La medición representa un incremento de 15 centímetros respecto del registro del día anterior y deja al curso de agua a solo 28 centímetros del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros.
El dato corresponde a los registros de Prefectura Naval Argentina. La evolución confirma el avance del agua que se viene observando durante los últimos días en la capital provincial y mantiene la atención sobre las zonas ribereñas e isleñas.
La marca actual todavía se encuentra por debajo del nivel de alerta y del umbral de evacuación, fijado en 5,70 metros. Sin embargo, la cercanía con el primer valor de referencia vuelve importante el seguimiento de las próximas mediciones.
El Paraná sigue creciendo
Los registros de los últimos días muestran una tendencia sostenida de crecimiento en el puerto santafesino.
El lunes 9 de noviembre, el hidrómetro local había marcado 4,95 metros al mediodía, frente a los 4,87 metros registrados durante la medianoche. La medición de este martes, de 5,02 metros, confirma que el río continuó subiendo.
La diferencia entre los registros de 4,61 y 4,95 metros responde a que corresponden a jornadas distintas. El primero fue tomado el 6 de noviembre, mientras que el segundo corresponde al 9 de noviembre. Por lo tanto, no se trata de mediciones contradictorias, sino de una evolución del nivel del agua.
El seguimiento de la altura se realiza mediante el hidrómetro ubicado en el puerto de Santa Fe, que permite registrar las variaciones del Paraná en ese punto de la cuenca.
A cuánto están los niveles de alerta y evacuación del Paraná
Para comprender la situación actual es importante tener en cuenta los valores de referencia establecidos para el puerto de Santa Fe.
Los niveles son:
Nivel de alerta: 5,30 metros.
Nivel de evacuación: 5,70 metros.
Con los 5,02 metros registrados este martes, el Paraná se encuentra a 28 centímetros del nivel de alerta y a 68 centímetros del nivel de evacuación.
El nivel de alerta es una referencia que permite advertir sobre una altura del río que requiere especial seguimiento y atención en los sectores ribereños.
El nivel de evacuación representa un umbral superior que puede requerir medidas de protección y traslado de personas en zonas vulnerables, de acuerdo con las evaluaciones de las autoridades.
Alcanzar una de estas marcas no significa que automáticamente se disponga una evacuación general. Las medidas dependen de la situación de cada sector y de las decisiones de los organismos responsables.