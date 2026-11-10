En 2025, el Concejo de Santa Fe declaró por ordenanza la creación del Corredor Verde Santafesino, una gran "lonja" de espacio ambiental sin edificaciones de unos 5 kilómetros de largo por 50 metros de ancho (unas 25 a 30 hectáreas) que conecta los humedales del río Salado (al oeste) con la laguna Setúbal (al este) de la ciudad capital.
Cómo es el meticuloso trabajo de una ONG para consolidar el gran corredor ecológico de Santa Fe
Se trata de una entidad ecologista conformada por vecinos, que lleva adelante el Corredor Verde Santafesino, que cruza la ciudad de oeste a este. La articulación del trabajo ciudadano con un mayor presencia estatal es clave.
Por definición, un corredor verde es una franja de vegetación que conecta dos núcleos importantes de biodiversidad para evitar que se aíslen, permitiendo el flujo genético y la reproducción de las especies.
Este circuito provee purificación del aire, absorción de ruidos, sombra, reducción de vientos, belleza paisajística y regulación hídrica (ya que los árboles funcionan como "esponjas" ante los excesos de lluvia).
Además, con este corredor se busca la conexión total de ciclovías para ofrecer una alternativa de transporte segura, económica y saludable, como también la puesta en valor del valioso patrimonio ferroviario de Santa Fe.
Los protagonistas
Una incipiente ONG ecologista llamada Vía Verde reunió a vecinos autoconvocados desde hace 6 años. La idea primigenia fue erradicar los microbasurales que veían al salir de sus casas. A la fecha, han recolectado toneladas de basura y plantado árboles en esos lugares saneados.
Pero estos vecinos fueron por más: insistieron con la creación por vía de una ordenanza de este corredor verde, y como se dijo, lo lograron el año pasado.
Esta norma exige al Ejecutivo Municipal la rezonificación y una modificación en el ROU; un plan de implementación integral, multidisciplinario y participativo sobre el corredor; y la asignación y ejecución de un presupuesto específico, entre otras exigencias.
El tiempo pasó y aunque faltó que se active el resorte estatal, los integrantes de la ONG continuaron con el trabajo en el territorio. Gustavo Rotta (biólogo, Perito Ambiental, Máster en Gestión de Biodiversidad, Doctor en Ciencias Naturales y coordinador de la organización) explicó todo lo realizado.
El beneficio ambiental
"El corredor es un plan integral, sostenible, sustentable de un espacio que pretende ser un ambiente sano, que nos provea de los servicios ambientales ecosistémicos que la naturaleza nos da", explicó el especialista, en el marco de uno de los conversatorios del programa "Autonomía SF".
Luego habló sobre los terrenos ferroviarios ociosos, protegidos por la ordenanza que creó el corredor, y la ocupación irregular de éstos. "Este es un tema que queremos discutir y solucionar. Hablamos de sectores verdes con gran flujo genético y biodiversidad, con beneficios ambientales que no podemos perder", subrayó.
La intención es conectar la reserva Reserva Natural Urbana del oeste, con la Reserva Universitaria de la UNL, al este. ¿Qué se puede hacer en toda esta área ecológica? "De todo: En materia de movilidad, deben generarse más ciclovías para hacer más seguro el tránsito, sacando las bicicletas de las calles", dijo.
Pero por otra parte está la seguridad: "Por eso requerimos luminarias y mayor presencia de bicipolicías para combatir el vandalismo, el robo de plantas y la delincuencia en la zona. Más allá de nuestra labor, el Ejecutivo Municipal tiene que aplicar de manera efectiva los alcances de la ordenanza", pidió Rotta.
La ONG obtuvo un subsidio del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y se hicieron dos eco módulos, con murales y jardines de especies nativas. "Realmente hay vecinos que están dando todo lo que pueden para consolidar este corredor, que redundará en beneficio de todos los santafesinos", aseguró.
"Y con otro subsidio trabajaremos sobre eco senderos, que son caminos en el corredor que invitan a conocer el lugar, a interpretar la naturaleza. Esto es una de las primeras cosas que necesitamos para protegerlos. Hay un lema que me parece muy importante: 'Nadie protege lo que no conoce'", destacó.
Con todo el proceso transitado, insistió en que se necesita que el municipio aplique la normativa vigente, que establecer una rezonificación, un cambio en el ROU "y la ejecución de un presupuesto asignado a la consolidación de este corredor, con ciclovías, más seguridad, mantenimiento y limpieza de basurales, etcétera".
Poder conservar la naturaleza implica también conocer primero cómo funcionan esas distintas partes del ecosistema, "que tenemos el privilegio de tenerlas acá, en sus dimensiones actuales. Si el corredor se achica, perdemos funciones del ecosistema", adujo luego.
El sueño de la red
Con relación a cómo sostener en el tiempo a la ONG, Rotta contó que se trabaja en la posibilidad de conseguir padrinazgos/sponsors, y de constituirse formalmente como una asociación con personería jurídica y seguir creciendo.
Pero la meta de máxima es proyectar a futuro un sistema de transporte económico y limpio (como un tren liviano que conecte Sauce Viejo con Laguna Paiva) y una red de trazas ferroviarias recuperadas que conecten toda la ciudad de norte a sur.
"Así como conectamos un corredor verde de este a oeste, también soñamos con una cuadrícula ecosistémica de norte a sur. Imaginemos una ciudad cruzada por circuitos verdes y la cantidad de beneficios ambientales que tendríamos... Ojalá podamos lograr esto entre todos los actores involucrados", cerró el especialista.