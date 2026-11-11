Este martes 10 de noviembre el Instituto Nacional del Agua actualizó sus proyecciones vinculadas a la crecida del río Paraná para los puertos de la región.
5.30: Santa Fe alcanzó el nivel de alerta y el de evacuación llegaría en las próximas semanas
El río Paraná continúa con la tendencia en alza. Este miércoles 11, la altura alcanzó los 5.30 metros en el puerto. Cabe recordar que 5,70 mts quedó establecido como nivel de evacuación en la capital provincial.
Según el organismo, para el martes 17 de este se espera un nivel medio de 5,59 mts y un máximo de 6,00 mts. Mientras que para el 24 del corriente las estimaciones del INA indican que la altura podría alcanzar los 5,78 mts como media y los 6,10 mts como máximo.
Mientras tanto, el río Paraná llegó este miércoles 11 a los 5,18 metros en el hidrómetro del puerto santafesino en la medición matutina de Prefectura y saltó a los 5.30 mts al mediodía.
En lo que va de noviembre, el cauce subió 86 centímetros y lleva más de un mes creciendo a diario entre 3 y 5 cm. Las últimas jornadas esos saltos son del doble o triple, anotando 12, 15 y 16 cm, respectivamente.
Panorama de evacuados
Este martes, la Municipalidad trasladó a ocho nuevas familias al Centro de Asistencia Integral N°1 de Alto Verde. Se trata de 27 personas, entre ellas 16 adultos y 11 menores, que fueron alojadas en los módulos habitacionales dispuestos para brindar asistencia ante la crecida.
Con estos nuevos traslados, son 18 las familias que permanecen alojadas en el Centro de Asistencia, sumando un total de 63 personas: 31 adultos y 32 menores.
Los equipos municipales continúan con el seguimiento de la situación de las familias que habitan en sectores inundables, por fuera de los anillos de defensa, para evaluar las necesidades de asistencia y adoptar las medidas correspondientes ante el avance del río.
En tanto, personal municipal, junto a voluntarios de la Asociación Civil TECHO, continúa trabajando en la construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento del predio.
Problemas en Alto Verde
Como viene reflejando El Litoral, Alto Verde y La Boca ya están sintiendo el avance del río. Días atrás se produjo el corte en el acceso al barrio costero y este miércoles vecinos advertían por agua en la manzana 1 del distrito.
Uno de los inconvenientes, según el testimonio de un vecino, es el escurrimiento de las lluvias con el nivel alto del río. En la manzana 1, el agua puede entrar por los caños de desagüe.
Hay caños que permiten que el agua de lluvia escurra hacia el río cuando el nivel del cauce está bajo. Con el río crecido, ese mecanismo puede invertirse. La correntada hace que el agua ingrese por los conductos y avance hacia el sector de las viviendas.
“Ahora, como el río está alto, tiene correntada, es al revés: ingresa el agua para el sector de las viviendas”, explicó un vecino en CYD Litoral.