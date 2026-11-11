Fenómeno El Niño

5.30: Santa Fe alcanzó el nivel de alerta y el de evacuación llegaría en las próximas semanas

El río Paraná continúa con la tendencia en alza. Este miércoles 11, la altura alcanzó los 5.30 metros en el puerto. Cabe recordar que 5,70 mts quedó establecido como nivel de evacuación en la capital provincial.