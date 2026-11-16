Un inesperado hallazgo sorprendió a vecinos de la zona de la Costanera de la capital provincial durante la noche de este domingo, cuando una serpiente venenosa fue detectada debajo de un vehículo estacionado.
Con una víbora yarará abajo del auto en la costanera santafesina
Ocurrió durante la noche del domingo en inmediaciones de Almirante Brown y Boneo. Intervino personal de la Policía Ecológica, que rescató el animal.
El episodio motivó un rápido despliegue de la Policía Ecológica para poner a resguardo al animal y evitar riesgos para los transeúntes.
El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de avenida Almirante Brown y calle Boneo, luego de que ingresara un alerta a la Central de Emergencias 911 advirtiendo sobre la presencia de un ofidio en la vía pública.
Mediana
Al arribar al lugar, los efectivos de la sección dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I constataron que el reptil se encontraba oculto debajo de un automóvil.
Tras realizar las maniobras correspondientes de captura segura, lograron rescatar al ejemplar: se trataba de una yarará de tamaño mediano.
Una vez controlado el animal, los uniformados dieron intervención al área de Fauna de la provincia, quedando a la espera de las directivas para su posterior traslado, evaluación y liberación en su hábitat natural.