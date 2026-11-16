Un hombre de 25 años fue detenido durante la madrugada del domingo en la localidad de Arroyo Leyes, acusado de haber efectuado disparos con un arma de fuego en medio de una pelea callejera.
Detuvieron a un joven tras una balacera y secuestraron una escopeta recortada
El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este domingo en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 1, a la altura del cruce con calle Los Naranjos, luego de un llamado al 911 que alertó sobre disparos.
En el marco del operativo, la Policía secuestró una escopeta, cartuchos y piezas que serían utilizadas para fabricar un arma casera.
Un llamado a la Central de Emergencias 911 advirtió sobre lo que estaba ocurriendo. Había detonaciones de arma de fuego en la zona de la Ruta Provincial Nº 1 y calle Los Naranjos.
Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría 20ª encontraron a un grupo de personas que protagonizaba una gresca.
Tras entrevistar a testigos y realizar las primeras averiguaciones en la escena, los agentes lograron identificar y aprehender al presunto autor de los disparos.
Requisa
Con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la supervisión de la Jefatura de la 6ª Zona de Inspección, las actuaciones continuaron con una requisa domiciliaria.
Durante el procedimiento en la vivienda, los uniformados incautaron una escopeta recortada, veinte cartuchos intactos, dos vainas servidas (cartuchos percutados) y un elemento metálico compatible con la fabricación de un arma de fuego de tipo casera o "tumbera".
Por disposición del fiscal en turno, el joven de 25 años quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanzan los peritajes sobre el armamento secuestrado.
Desde la fuerza destacaron la importancia del aviso temprano de los vecinos al 911 para intervenir con rapidez en una zona de la Costa que actualmente atraviesa serias complicaciones por la emergencia hídrica.