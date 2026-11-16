Inseguridad

Reclamo de vecinos por una seguidilla de robos en barrio Fomento 9 de Julio

La preocupación se concentra en un sector ubicado sobre Pedro Centeno, entre Urquiza y Facundo Zuviría, en inmediaciones de Jerárquicos Salud. Los vecinos aseguran que los intentos de ingreso a viviendas son constantes. Varios reforzaron puertas, colocaron alarmas, incorporaron perros y hasta instalaron elementos punzantes en las paredes para impedir el ingreso de intrusos.