La inseguridad volvió a encender las alarmas en barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe. Esta vez, el reclamo parte de un grupo de vecinos que asegura estar viviendo bajo una permanente amenaza de robos, con episodios que, según describen, se repiten prácticamente todos los días y a cualquier hora de la noche.
Reclamo de vecinos por una seguidilla de robos en barrio Fomento 9 de Julio
La preocupación se concentra en un sector ubicado sobre Pedro Centeno, entre Urquiza y Facundo Zuviría, en inmediaciones de Jerárquicos Salud. Los vecinos aseguran que los intentos de ingreso a viviendas son constantes. Varios reforzaron puertas, colocaron alarmas, incorporaron perros y hasta instalaron elementos punzantes en las paredes para impedir el ingreso de intrusos.
El escenario que relatan es inquietante: personas que merodean las viviendas, ruidos sobre los techos, intentos de ingreso y domicilios que terminan siendo vulnerados. En algunos casos, los delincuentes consiguen entrar y llevarse distintos elementos antes de que llegue la policía.
Una de las vecinas decidió hacer público el reclamo y habló en representación de otros residentes de la zona. Su testimonio refleja el grado de preocupación que existe entre las familias, varias de las cuales aseguran haber sido víctimas directas de los episodios.
"Todos los días nos encontramos bajo una situación de intento de ingreso a los domicilios, de ingreso a los domicilios", describió la mujer.
En su caso particular, contó que desconocidos consiguieron entrar a su vivienda y sustrajeron dinero y documentación. Pero la sucesión de hechos no terminó allí. Durante la noche anterior a su testimonio, la casa de su hermana también fue blanco de los delincuentes: ingresaron al patio y se llevaron bicicletas.
"Estamos muy preocupados. Es constante el ruido de personas en los techos", relató.
La mujer explicó que, ante cada situación sospechosa, los vecinos se comunican con la policía. Sin embargo, sostiene que la llegada de los patrulleros no siempre alcanza para evitar los delitos, porque muchas veces los autores ya concretaron el ingreso y escaparon cuando los móviles arriban al lugar.
Noches de temor
El sector señalado comprende las inmediaciones de Jerárquicos Salud y las calles ubicadas sobre Pedro Centeno, aproximadamente entre Urquiza y Facundo Zuviría.
Allí, según los testimonios recogidos, la preocupación fue creciendo a medida que se multiplicaron los episodios. Los habitantes aseguran que la reiteración de los robos modificó sus rutinas y hasta sus hábitos más cotidianos.
"Cada vez salimos y nos encerramos en nuestras casas más temprano porque nos da miedo estar a la noche en la calle", contó la vecina.
La sensación de vulnerabilidad, agregó, alcanza a numerosas familias que comenzaron a tomar precauciones por cuenta propia. La organización entre residentes aparece como una de las pocas herramientas disponibles para intentar anticiparse a nuevos ataques.
Los vecinos conformaron grupos de comunicación para mantenerse alertas, advertirse sobre movimientos extraños y compartir información cuando detectan personas sospechosas en las inmediaciones.
También realizaron las denuncias correspondientes y acudieron a la vecinal y a las dependencias habilitadas para formalizar los reclamos, especialmente cuando los robos implicaron la pérdida de documentación personal.
Alarmas, perros y pinches en las paredes
La preocupación llevó a varias familias a reforzar las medidas de seguridad en sus propiedades. Alarmas, perros y hasta elementos punzantes colocados sobre las paredes forman parte de las estrategias que comenzaron a implementar para dificultar el ingreso de intrusos.
"Desde alarmas hasta perros, hasta pinches en las paredes", enumeró la mujer al describir las precauciones adoptadas por los habitantes del sector.
Sin embargo, ninguna de esas medidas parece suficiente para devolverles la tranquilidad. Los vecinos consideran que están llegando a un punto en el que deben modificar su forma de vivir para proteger sus pertenencias y, fundamentalmente, su integridad.
La denuncia pública busca visibilizar una situación que, según sostienen, dejó de ser un problema aislado para convertirse en una preocupación cotidiana.
"El barrio está totalmente desprotegido", fue la contundente definición de la mujer.
Mientras tanto, las familias continúan organizándose entre ellas, reforzando sus viviendas y procurando mantenerse comunicadas. El reclamo apunta a recuperar la tranquilidad de un sector donde, según describen sus propios habitantes, la noche dejó de ser un momento de descanso para convertirse en una instancia de permanente vigilancia.