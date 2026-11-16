Un camionero brasileño fue interceptado en la provincia de Corrientes mientras conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre, de 66 años, circulaba por una ruta nacional cuando fue sometido a un control de alcoholemia. Tras el resultado positivo, no pudo continuar su recorrido y deberá afrontar una multa de $1,7 millones.
Interceptaron en Corrientes a un camionero brasileño con casi 2 gramos de alcohol en sangre
El hombre, de 66 años, fue sometido a un control de alcoholemia cerca de Bonpland. Tras el resultado positivo, le impidieron continuar su recorrido y le aplicaron una sanción económica de $1,7 millones.
Dónde fue interceptado
El procedimiento estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que detectó la infracción mientras el conductor transitaba por la Ruta Nacional 14, en territorio correntino.
El control se realizó a la altura del kilómetro 480, en las inmediaciones de la localidad de Bonpland. Allí, los agentes le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo.
El resultado del test
El hombre registró 1,89 g/L de alcohol en sangre. La cifra representa una infracción grave, especialmente porque se trata de un conductor profesional que estaba al mando de un vehículo de transporte de carga.
Como consecuencia del resultado, las autoridades le impidieron continuar con el viaje que tenía previsto. Además, deberá afrontar una sanción económica de $1,7 millones.
Qué advirtieron desde la ANSV
Desde la ANSV remarcaron los peligros de conducir después de consumir alcohol y explicaron que esta conducta afecta distintas capacidades necesarias para manejar de manera segura.
En ese sentido, señalaron que el alcohol reduce los reflejos, perjudica la capacidad de reacción y dificulta el control del vehículo.
También advirtieron que conducir bajo sus efectos incrementa considerablemente las posibilidades de provocar un siniestro vial.