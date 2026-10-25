En la provincia de Buenos Aires

Ensenada: un automovilista ebrio chocó a un motociclista al doblar en U y quedó filmado

El accidente ocurrió en Punta Lara y quedó registrado por una cámara de seguridad. El motociclista salió despedido tras el impacto y permanece internado con politraumatismos. El conductor del auto, de 24 años, dio positivo en el test de alcoholemia.