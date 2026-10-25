Un motociclista resultó herido luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor intentó realizar un giro en U en una avenida de Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada.
Ensenada: un automovilista ebrio chocó a un motociclista al doblar en U y quedó filmado
El accidente ocurrió en Punta Lara y quedó registrado por una cámara de seguridad. El motociclista salió despedido tras el impacto y permanece internado con politraumatismos. El conductor del auto, de 24 años, dio positivo en el test de alcoholemia.
La víctima salió despedida de la moto y cayó sobre una rambla. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y el automovilista dio positivo en el control de alcoholemia realizado después del choque.
El siniestro ocurrió en la zona de La Pérgola, también conocida como Playa Stella Maris, en la intersección de la avenida Almirante Brown y la calle 106. Tras el impacto, el motociclista debió ser trasladado a un centro de salud, donde permanecía internado con múltiples lesiones.
La secuencia generó preocupación por la violencia del choque y por las circunstancias en las que se produjo. De acuerdo con la información publicada por Infobae y medios locales, el conductor del automóvil habría realizado una maniobra de giro en U que terminó con el vehículo en contramano y en la trayectoria de la moto.
Cómo fue el choque en Punta Lara
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad permitieron observar parte de la secuencia del accidente. Según las reconstrucciones difundidas, el automovilista intentó cambiar el sentido de circulación mediante un giro en U y terminó embistiendo al motociclista que transitaba por la avenida.
La fuerza del impacto hizo que el conductor de la moto saliera despedido y diera varias vueltas en el aire antes de caer sobre la rambla. La víctima sufrió politraumatismos y necesitó asistencia médica.
Fuentes de seguridad del municipio de Ensenada informaron que el motociclista fue trasladado consciente al Hospital Horacio Cestino, donde quedó internado para recibir atención por las lesiones sufridas. No se difundieron más detalles sobre su evolución clínica.
El conductor del automóvil, un joven de 24 años, no sufrió heridas. Sin embargo, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.
El dato quedó incorporado a las actuaciones vinculadas con el siniestro. Tanto las imágenes de la cámara como el resultado del test son elementos que pueden contribuir a establecer las circunstancias del choque.
Las autoridades deberán analizar las pruebas reunidas para reconstruir la maniobra y determinar las responsabilidades correspondientes. La existencia de un registro audiovisual permite observar el desarrollo del episodio, aunque la evaluación integral del hecho corresponde a los organismos que intervienen en la investigación.
El resultado de alcoholemia y la investigación del accidente
El control realizado al automovilista confirmó la presencia de alcohol en sangre por encima de los límites permitidos para conducir en Argentina.
La Ley Nacional de Tránsito establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero, aunque la aplicación de las normas y las actuaciones posteriores dependen de las autoridades competentes.
El consumo de alcohol puede afectar capacidades necesarias para manejar, como la atención, la coordinación y el tiempo de reacción. Por ese motivo, la conducción bajo sus efectos constituye un factor de riesgo para todos los usuarios de la vía pública, incluidos motociclistas, ciclistas y peatones.
En este caso, la maniobra que precedió al choque y el resultado positivo del control serán parte de los elementos que se considerarán para esclarecer lo ocurrido. El automovilista resultó ileso, mientras que el motociclista debió permanecer internado por las lesiones.
El episodio volvió a poner en discusión los riesgos de las maniobras imprudentes y de la conducción después de consumir alcohol. En calles y avenidas, los giros deben realizarse respetando las normas de circulación y verificando que no se interfiera en la trayectoria de otros vehículos.
Por el momento, la información difundida no precisa si el conductor quedó imputado ni qué medidas judiciales se adoptaron tras el accidente. Esos aspectos dependerán de las actuaciones oficiales y de la evolución de la investigación.
Mientras tanto, el registro de la cámara de seguridad constituye una pieza relevante para reconstruir el choque ocurrido en Punta Lara. La prioridad sanitaria sigue siendo la recuperación del motociclista, que fue trasladado consciente al hospital y permanecía bajo atención médica por los politraumatismos.