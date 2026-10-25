Arsenal

Hallaron granadas y proyectiles explosivos en una vivienda de Santa Fe

Una mujer de 52 años advirtió la presencia de material que presumía explosivo en un domicilio de calle Estrada al 6700 y dio aviso a las autoridades. Personal de la Brigada de Explosivos intervino en el lugar y retiró los elementos, entre los que había granadas, proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación para mortero.