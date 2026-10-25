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Hallaron granadas y proyectiles explosivos en una vivienda de Santa Fe

Una mujer de 52 años advirtió la presencia de material que presumía explosivo en un domicilio de calle Estrada al 6700 y dio aviso a las autoridades. Personal de la Brigada de Explosivos intervino en el lugar y retiró los elementos, entre los que había granadas, proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación para mortero.

Granadas, proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación para mortero. Foto: GentilezaGranadas, proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación para mortero. Foto: Gentileza
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El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del sábado, cuando efectivos de la Brigada de Explosivos de Santa Fe fueron comisionados al domicilio de calle Estrada al 6700, luego de que una mujer de 52 años advirtiera la presencia de objetos que podrían tratarse de material explosivo.

La mujer indicó a los uniformados dónde se encontraban los elementos y manifestó su voluntad de entregarlos al personal especializado.

Retiro del material

Ante la situación, los efectivos adoptaron las medidas de seguridad correspondientes y procedieron al retiro del material, que fue trasladado a la base de la Brigada de Explosivos para su adecuado resguardo.

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Entre los objetos encontrados se contabilizaron granadas, proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación o bengala para mortero.

Granada con carga explosiva

De acuerdo con la inspección inicial, uno de los elementos identificados como una granada FMK-2 contenía carga explosiva. En cambio, los restantes objetos fueron descriptos como carentes de ella.

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Por el hallazgo tomó intervención la Fiscalía Federal de Santa Fe, que dispuso el envío de las actuaciones correspondientes y de fotografías del material encontrado.

Mientras avanzan las diligencias para documentar el procedimiento, los elementos permanecen bajo custodia de la Brigada de Explosivos.

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