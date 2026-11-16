Santa Fe

Vandalizaron los equipos de aire acondicionado del dispensario de Cabaña Leiva

Desconocidos atacaron durante la madrugada los tres equipos de refrigeración del dispensario de Cabaña Leiva. Arrancaron las conexiones, presuntamente para obtener cobre u otros metales, pero no consiguieron llevarse los aparatos. Uno quedó destruido y los otros dos fuera de funcionamiento. Pacientes y trabajadores deberán afrontar las altas temperaturas sin aire acondicionado.