Un episodio de vandalismo ocurrido durante la madrugada alteró el funcionamiento del Centro de Salud de Cabaña Leiva, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Desconocidos atacaron las instalaciones de aire acondicionado del dispensario y provocaron daños en tres equipos que quedaron fuera de funcionamiento.
Vandalizaron los equipos de aire acondicionado del dispensario de Cabaña Leiva
Desconocidos atacaron durante la madrugada los tres equipos de refrigeración del dispensario de Cabaña Leiva. Arrancaron las conexiones, presuntamente para obtener cobre u otros metales, pero no consiguieron llevarse los aparatos. Uno quedó destruido y los otros dos fuera de funcionamiento. Pacientes y trabajadores deberán afrontar las altas temperaturas sin aire acondicionado.
El objetivo habría sido obtener materiales de valor para su posterior comercialización. Sin embargo, más allá de que no consiguieron llevarse los aparatos, los autores ocasionaron destrozos que dejaron al establecimiento sin uno de sus servicios esenciales, precisamente cuando comienzan a hacerse sentir las altas temperaturas.
El efector sanitario está ubicado en la intersección de Espinosa y Edmundo Rosas, en una zona de importante circulación del barrio. Allí funciona diariamente un centro de atención que recibe a numerosos vecinos y que constituye una referencia sanitaria para una comunidad numerosa.
Una enfermera del establecimiento relató a El Litoral el malestar que generó lo sucedido. La trabajadora hizo una aclaración que resume la naturaleza del episodio: "No es que hayan robado, sino que rompieron, hicieron daño".
Según explicó, los desconocidos arrancaron las conexiones de los tres equipos. Uno de ellos quedó completamente destruido, mientras que los otros dos también resultaron inutilizados.
La situación se agravó cuando intentaron poner en marcha uno de los aparatos afectados. "Al querer prenderlo hizo una explosión", contó la enfermera, quien señaló que los restantes equipos deberán ser revisados para determinar si pueden volver a funcionar.
Un ataque en plena madrugada
El episodio llamó particularmente la atención de los trabajadores porque el dispensario no está emplazado en un sector aislado o de escasa circulación.
Por el contrario, se encuentra en una esquina del barrio, cerca de una garita de colectivos y frente a la sede de la vecinal. En las inmediaciones también funciona un gimnasio.
"Vos decís, está dentro de todo en pleno centro del barrio, iluminado", comentó la trabajadora, todavía sorprendida por lo ocurrido.
De acuerdo con su relato, el ataque se produjo durante la madrugada, aunque no pudo precisar el horario exacto. Los autores habrían tenido el tiempo suficiente para intervenir las conexiones y provocar los daños sin ser advertidos.
La enfermera también señaló que los equipos generadores producen ruido durante su funcionamiento, una circunstancia que podría haber dificultado que los vecinos advirtieran los movimientos de los intrusos.
Según indicó, se trata de la primera vez que el centro de salud atraviesa una situación de estas características.
Pacientes y trabajadores, sin aire acondicionado
Las consecuencias del ataque exceden el perjuicio material. La destrucción de los equipos repercute directamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la atención sanitaria y sobre el bienestar de quienes concurren diariamente al lugar.
La sala de espera quedó sin refrigeración y el personal deberá cumplir sus tareas en medio de jornadas marcadas por el calor y la humedad.
"Ahora la gente misma se hizo daño, porque no va a tener el aire en la sala de espera, con las temperaturas que se están viniendo. Es un calor insoportable", lamentó la enfermera.
La trabajadora también puso el acento en las condiciones laborales de quienes permanecen durante varias horas dentro del establecimiento. "El personal tiene que trabajar ahora también todo transpirado", describió.
Mientras tanto, el centro de salud mantiene su actividad habitual. La atención continúa de lunes a viernes, entre las 7 y las 15, pese a las dificultades generadas por el vandalismo.
Ante lo sucedido, se evalúa realizar tareas de mantenimiento sobre los aparatos afectados y colocar protecciones, posiblemente mediante un enrejado, para evitar nuevos ataques. Todo lo ocurrido fue denunciado en sede policial e informado al fiscal en turno.
Por ahora, la reparación de los equipos demandará tiempo y recursos. Los vecinos que concurran al dispensario deberán esperar bajo las condiciones actuales, mientras los trabajadores intentan sostener la atención en un edificio que quedó despojado de refrigeración por el accionar de quienes, aparentemente, buscaban unos pocos materiales para vender.