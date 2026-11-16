La explosión registrada el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, continúa generando preocupación entre los vecinos.
Explosión en Lanús: investigan una nueva fuga de gas y los vecinos vuelven a marchar
Mientras la Justicia avanza con las pericias por el estallido que dejó una persona muerta y más de 30 heridos en Remedios de Escalada, se activó otro operativo preventivo cerca de la estación ferroviaria por la sospecha de un escape de gas.
Mientras los investigadores buscan determinar cómo se produjo el estallido que provocó una muerte, más de 30 heridos y daños en viviendas y comercios, las autoridades desplegaron un nuevo operativo ante la sospecha de una fuga de gas en las inmediaciones de la estación del ferrocarril Roca.
En paralelo, los habitantes del barrio volverán a movilizarse este lunes para exigir explicaciones y garantías de seguridad.
Pericias, una nueva alerta por gas y reclamos de los vecinos
El nuevo procedimiento se desarrolló a unas 20 cuadras del lugar donde ocurrió la explosión, luego de que se advirtiera la posibilidad de otro escape. La situación reavivó la preocupación en una comunidad que todavía atraviesa las consecuencias del siniestro y cuyos habitantes denunciaron que continúan percibiendo olor a gas en distintos sectores del barrio.
El estallido original ocurrió en la intersección de Del Valle Iberlucea y Coronel Beltrán, mientras una empresa contratista realizaba trabajos de renovación de la red de distribución para Metrogas.
De acuerdo con la reconstrucción difundida por el Municipio de Lanús, la rotura de una cañería fue registrada a las 9.44 y la explosión se reportó a las 10.52. La principal hipótesis bajo investigación apunta a que una máquina utilizada durante las tareas habría dañado un conducto y provocado una pérdida de gas que posteriormente derivó en el estallido.
La Justicia busca establecer qué sucedió durante ese intervalo y si se respetaron los procedimientos de emergencia. Según la información municipal, los operarios habrían comunicado inicialmente la rotura al servicio interno de la distribuidora, en lugar de alertar de inmediato a los equipos de emergencia. Por este motivo, la Fiscalía ordenó la demora de dos directivos de la empresa proveedora.
Los peritajes en el lugar podrían extenderse hasta el viernes. Una vez que exista autorización judicial, comenzarán las tareas de demolición en la esquina afectada. El área de exclusión fue reducida a unos 100 metros y los residentes que se encuentran fuera del perímetro de riesgo comenzaron a regresar a sus viviendas.
Una víctima sin identificar y la búsqueda de un hombre desaparecido
La investigación también debe esclarecer la identidad de la persona fallecida durante la explosión. Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia y de los estudios forenses para establecer de quién se trata.
Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de Marcelo García, cuyo paradero se desconoce desde el día del siniestro. Su familia informó que la Fiscalía realizó un cotejo de ADN, aunque todavía no se habían comunicado los resultados.
Los vecinos y comerciantes realizaron movilizaciones durante el fin de semana y este lunes volverán a marchar. La convocatoria está prevista para las 11, con salida desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay, para dirigirse hacia una oficina de Metrogas.
Entre los reclamos figuran el esclarecimiento de las causas de la explosión, la determinación de responsabilidades y respuestas para las familias que sufrieron daños materiales y debieron abandonar sus hogares.
Por su parte, el Municipio anunció que se presentará como querellante en la causa y que dispondrá asistencia económica extraordinaria para los damnificados. También informó que impulsará beneficios impositivos para los comercios afectados y gestiones ante la Legislatura bonaerense para establecer exenciones tributarias.
Mientras continúan las pericias y las evaluaciones edilicias, Edesur y Metrogas trabajan para restablecer progresivamente los servicios fuera del sector restringido. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades por el episodio y establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes.