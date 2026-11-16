Investigación y reclamos

Explosión en Lanús: investigan una nueva fuga de gas y los vecinos vuelven a marchar

Mientras la Justicia avanza con las pericias por el estallido que dejó una persona muerta y más de 30 heridos en Remedios de Escalada, se activó otro operativo preventivo cerca de la estación ferroviaria por la sospecha de un escape de gas.