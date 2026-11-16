#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fuga de gas

Qué se sabe del hombre desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada

La investigación judicial continúa con nuevas pericias para determinar las causas del estallido, mientras las autoridades mantienen las tareas para localizar al hombre cuyo paradero fue denunciado como desconocido.

El área afectada seguirá bajo restricciones de acceso hasta que finalicen los trabajos técnicos.El área afectada seguirá bajo restricciones de acceso hasta que finalicen los trabajos técnicos.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La investigación por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, continúa con distintas medidas judiciales. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia para identificar a la persona fallecida, sigue la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido tras el siniestro, que dejó además al menos 30 heridos.

En paralelo, el reclamo de los vecinos se intensifica. Durante el sábado y el domingo realizaron movilizaciones para exigir que se esclarezcan las responsabilidades y advirtieron que todavía sienten olor a gas en el barrio.

Mirá tambiénControlaron el fuego tras la trágica explosión en Remedios de Escalada: un muerto y 30 heridos

Buscan a un hombre desaparecido

Los investigadores continúan con la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido luego de la explosión. Al mismo tiempo, esperan los resultados de la autopsia para establecer formalmente la identidad de la víctima fatal, una tarea que está a cargo de la Policía Científica.

El Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial para investigar lo ocurrido. Desde la comuna sostuvieron que existió un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas".

Explosión e incendio en el centro de Remedios de Escalada. Crédito: Redes Sociales.Explosión e incendio en el centro de Remedios de Escalada. Crédito: Redes Sociales.

La decisión se conoció después de una reunión entre el intendente Julián Álvarez y los vecinos directamente afectados, en la que se definieron medidas para atender las necesidades urgentes y avanzar en la recuperación del sector.

Ayuda para los damnificados

Entre las acciones anunciadas, el Municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados. También confirmó la eximición de Tasas Municipales para los comercios del Centro Comercial.

La explosión en Remedios de Escalada dejó al menos 20 heridosLa explosión en Remedios de Escalada dejó al menos 20 heridos

Además, enviará un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para solicitar la exención de los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente para los vecinos de la zona perjudicada.

Siguen los peritajes

El epicentro de la explosión, identificado como zona roja, permanece con acceso restringido mientras se realizan los peritajes técnicos, que se extenderían hasta el próximo viernes.

Las tareas de demolición en la esquina donde ocurrió el hecho comenzarán cuando la Justicia lo autorice. En tanto, los residentes que viven fuera del perímetro restringido y las instituciones ya pueden regresar a sus actividades habituales.

Mientras avanza la investigación, el gobierno local pidió prudencia y respeto hacia la persona fallecida, cuya identidad todavía no fue confirmada oficialmente.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro