La investigación por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, continúa con distintas medidas judiciales. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia para identificar a la persona fallecida, sigue la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido tras el siniestro, que dejó además al menos 30 heridos.
Qué se sabe del hombre desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada
La investigación judicial continúa con nuevas pericias para determinar las causas del estallido, mientras las autoridades mantienen las tareas para localizar al hombre cuyo paradero fue denunciado como desconocido.
En paralelo, el reclamo de los vecinos se intensifica. Durante el sábado y el domingo realizaron movilizaciones para exigir que se esclarezcan las responsabilidades y advirtieron que todavía sienten olor a gas en el barrio.
Buscan a un hombre desaparecido
Los investigadores continúan con la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido luego de la explosión. Al mismo tiempo, esperan los resultados de la autopsia para establecer formalmente la identidad de la víctima fatal, una tarea que está a cargo de la Policía Científica.
El Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial para investigar lo ocurrido. Desde la comuna sostuvieron que existió un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas".
La decisión se conoció después de una reunión entre el intendente Julián Álvarez y los vecinos directamente afectados, en la que se definieron medidas para atender las necesidades urgentes y avanzar en la recuperación del sector.
Ayuda para los damnificados
Entre las acciones anunciadas, el Municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados. También confirmó la eximición de Tasas Municipales para los comercios del Centro Comercial.
Además, enviará un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para solicitar la exención de los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente para los vecinos de la zona perjudicada.
Siguen los peritajes
El epicentro de la explosión, identificado como zona roja, permanece con acceso restringido mientras se realizan los peritajes técnicos, que se extenderían hasta el próximo viernes.
Las tareas de demolición en la esquina donde ocurrió el hecho comenzarán cuando la Justicia lo autorice. En tanto, los residentes que viven fuera del perímetro restringido y las instituciones ya pueden regresar a sus actividades habituales.
Mientras avanza la investigación, el gobierno local pidió prudencia y respeto hacia la persona fallecida, cuya identidad todavía no fue confirmada oficialmente.