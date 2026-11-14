El operativo de emergencia en Remedios de Escalada logró avanzar hacia una nueva etapa luego de que personal de Metrogas interrumpiera la fuga y los Bomberos extinguieran las llamas. Mientras se asiste a las familias afectadas, las autoridades mantienen restringido el tránsito en el sector y continúa la investigación para establecer las causas del episodio, que dejó un muerto y 30 heridos.
Controlaron el fuego tras la trágica explosión en Remedios de Escalada: un muerto y 30 heridos
Personal de Metrogas logró interrumpir la pérdida y los equipos de emergencia finalizaron las tareas durante la madrugada. Mientras asisten a las familias evacuadas, las autoridades evalúan los daños y avanzan con la investigación para determinar las causas del siniestro.
Según informó el Municipio de Lanús, los equipos de emergencia consiguieron controlar por completo el siniestro durante la madrugada de este sábado. Los trabajos incluyeron el corte de la pérdida de gas por parte de personal de Metrogas y la intervención de los Bomberos para sofocar el incendio que se había desatado tras la explosión.
El operativo permitió contener la situación y reducir los riesgos para los vecinos de la zona, luego de varias horas de trabajo de los distintos organismos que participaron del procedimiento.
Asisten a las familias evacuadas
Una vez extinguido el fuego, comenzaron las tareas para determinar el estado de las estructuras afectadas y evaluar los daños ocasionados por la explosión.
En paralelo, el área de Desarrollo Social del municipio brinda asistencia a las familias que debieron abandonar sus viviendas. El objetivo es acompañar a los damnificados y facilitar su regreso progresivo a los hogares, de acuerdo con las condiciones de seguridad.
Por otra parte, las autoridades dispusieron que el sector permanezca cerrado al tránsito hasta que concluyan los relevamientos, el diagnóstico de la situación y los trabajos de limpieza.
Continúa la investigación
Mientras avanzan las tareas en el lugar, sigue adelante la investigación judicial para establecer cómo se produjo la explosión y determinar las eventuales responsabilidades de las empresas que participaron de los trabajos en la zona.
El episodio dejó como saldo una persona fallecida y 30 heridas, por lo que las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que se desencadenó el siniestro.
El operativo
El Municipio de Lanús destacó el trabajo conjunto de los equipos del Sistema de Emergencias local. Participaron Bomberos, Defensa Civil, personal de Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además de efectivos y trabajadores de distritos vecinos que se sumaron a las tareas.
También hubo colaboración de instituciones de la comunidad. El Club Atlético Talleres puso sus instalaciones a disposición para que funcionara el centro de evacuados, mientras que grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios brindaron ayuda a las personas afectadas.