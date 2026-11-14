Vecinos evacuados

Controlaron el fuego tras la trágica explosión en Remedios de Escalada: un muerto y 30 heridos

Personal de Metrogas logró interrumpir la pérdida y los equipos de emergencia finalizaron las tareas durante la madrugada. Mientras asisten a las familias evacuadas, las autoridades evalúan los daños y avanzan con la investigación para determinar las causas del siniestro.