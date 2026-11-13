Al menos 20 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, tras la explosión seguida de un incendio que ocurrió este viernes en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. El estallido se produjo en el cruce de Beltrán e Iberlucea y destruyó por completo un comercio.
La explosión en Remedios de Escalada dejó al menos 20 heridos
Metrogas informó que una máquina dañó una cañería durante trabajos de renovación de la red. Evacúan viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.
En el lugar se desplegó un operativo con equipos de emergencias médicas, bomberos y policías. Mientras se trabaja para sofocar las llamas, personal de Defensa Civil interviene en la evacuación de viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.
Qué informó Metrogas
La distribuidora comunicó que el episodio ocurrió mientras su personal “realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión”.
La explicación de la empresa aporta información sobre el origen del estallido, que inicialmente no había sido confirmado. En el sector se desarrollaban tareas sobre las instalaciones de gas cuando se produjo la detonación y comenzó el incendio.
El operativo de emergencia
Entre las personas afectadas se reportaron quemados. El balance informado hasta el momento es de al menos 20 heridos, con cinco pacientes en estado grave, mientras los servicios de emergencia mantienen su intervención en la zona.
Los bomberos trabajan sobre el fuego y Defensa Civil lleva adelante los desalojos preventivos de los inmuebles próximos. Además del comercio destruido, todavía no se precisó el alcance total de los daños materiales.