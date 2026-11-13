Una explosión seguida de un incendio se registró en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, y provocó un importante operativo de emergencia. Los bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas, que alcanzaron gran intensidad, según muestran las imágenes difundidas.
Video: una fuerte explosión desató un incendio en pleno centro de Remedios de Escalada
Las llamas alcanzaron gran intensidad y motivaron un amplio operativo de emergencia. Los bomberos trabajan en el lugar mientras se investigan las causas del episodio y se evalúan los daños.
Hasta el momento, no se confirmó oficialmente el origen del estallido ni se informó si hay personas heridas. Tampoco se precisó el alcance de los daños materiales.
El episodio
La explosión se produjo sobre la calle Beltrán, una de las principales arterias del centro de Remedios de Escalada, donde funciona una importante cantidad de locales comerciales.
Tras la detonación, se desató un incendio que motivó la intervención de los equipos de emergencia.
Instalaciones de gas en la zona
Al momento del episodio, se realizaban tareas de recambio de medidores de gas y trabajos sobre cañerías en el sector.
Esta circunstancia forma parte de las hipótesis que deberán analizarse para determinar si existe alguna relación entre las tareas y la explosión.
Investigan las causas
Una de las hipótesis que circula apunta a una posible rotura de una cañería de gas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas del estallido.
Mientras continúa el operativo de los bomberos, se aguarda información de las autoridades sobre el origen del incidente, las consecuencias materiales y la posible existencia de personas afectadas.