Un hombre de 56 años, cuyas iniciales son O. M., fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe durante dos allanamientos simultáneos llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
Había escapado de una cárcel entrerriana y cayó en Santa Fe por una camioneta incendiada
Se trata de un hombre de 56 años que fue atrapado por la Policía de Investigaciones. Al identificarlo, los detectives se percataron de que tenía pedido de captura vigente por una fuga de la Unidad Penal N.º 2 de Gualeguaychú.
El operativo se originó en una causa por daños e incendio intencional que investiga el fiscal Guillermo Persello.
El ataque
La investigación se remonta al 1° de agosto de 2026, fecha en la que una camioneta utilitaria Peugeot Boxer, que se encontraba estacionada en las inmediaciones de la calle Urquiza al 6500, fue destruida por las llamas en un atentado intencional.
A partir de la denuncia, los sabuesos de la PDI comenzaron las tareas investigativas que incluyeron el relevamiento y análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona. Esas evidencias permitieron trazar una línea hacia el principal sospechoso.
Con los elementos probatorios reunidos, el fiscal solicitó las órdenes de irrupción, las cuales fueron autorizadas por la jueza Cecilia Labanca.
El operativo
Los procedimientos se concretaron este jueves en dos viviendas de la capital santafesina, con la colaboración de grupos de irrupción tácticos de distintas unidades regionales de la policía provincial.
En uno de los inmuebles, ubicado en la zona de Berutti al 3500, los uniformados secuestraron material de interés para la causa: tres teléfonos celulares, una prenda de vestir (un pantalón tipo cargo) y una camioneta Renault Master.
Sin embargo, el procedimiento dio un giro clave al momento de fichar e identificar formalmente al sospechoso.
Los agentes constataron que O. M. no solo estaba bajo la lupa por el atentado incendiario contra la Peugeot Boxer, sino que registraba un pedido de captura y una solicitud de detención activa por haberse fugado de la Unidad Penal N.º 2 de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.
Por disposición del fiscal interviniente, el hombre quedó alojado en sede policial a la espera de las audiencias procesales de rigor, acumulando ahora cargos tanto por el delito de daño e incendio en Santa Fe como por su evasión carcelaria en territorio entrerriano.