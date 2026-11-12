Prófugo

Había escapado de una cárcel entrerriana y cayó en Santa Fe por una camioneta incendiada

Se trata de un hombre de 56 años que fue atrapado por la Policía de Investigaciones. Al identificarlo, los detectives se percataron de que tenía pedido de captura vigente por una fuga de la Unidad Penal N.º 2 de Gualeguaychú.