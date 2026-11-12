Controles e identificaciones

Operativo de saturación en el Parque Garay de Santa Fe

El despliegue incluyó identificaciones de personas, controles vehiculares, retenes y patrullajes preventivos en Parque Garay y Villa del Parque. La vocera del gobierno, Virginia Coudannes, destacó que en los primeros diez días de noviembre se identificaron más de 30.000 personas y se secuestraron 18 armas de fuego en el departamento La Capital.