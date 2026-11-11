Se realizó este martes una multitudinaria reunión en el auditorio del Ministerio de Seguridad, entre representantes de más de una decena de vecinales de la ciudad de Santa Fe y el equipo del organismo, liderado por su titular, Pablo Cococchioni.
Reunión clave de vecinalistas con funcionarios en el Ministerio de Seguridad de la provincia
Numerosos barrios estuvieron representados en el encuentro, que fue presidido por el mismo titular de la cartera, Pablo Cococcioni.
Luego del encuentro, el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana, explicó que la iniciativa se había organizado cuando, veinte días atrás, “visitamos la Vecinal 9 de Julio”.
“Escuchamos uno por uno a los representantes de los barrios (más de 15), agrupados en la Red de Vecinales. Dieron cada uno su diagnóstico, lo que ven a partir de los testimonios de los vecinos. Tomamos nota. Vamos a trabajar en cuestiones específicas que el ministro nos encomendó luego de la reunión. Él se va a reunir con la Fiscalía General para plantear cuestiones vinculadas a esos temas”, señaló el funcionario.
Delitos
Luego aclaró que la mayoría de las cuestiones estaba vinculada a delitos predatorios y reiterancia. También se plantearon no pocos problemas de convivencia vinculados con el tránsito, fundamentalmente de noche, cuando las picadas de motos generan no pocos problemas en distintos puntos de la capital provincial.
Musuruana aseguró que desde el Ministerio se acompañará al Municipio para reforzar los operativos de prevención. Los lugares críticos están identificados.
“Queremos escuchar a los vecinos. El ministro fue tomando nota y dando respuesta a todos los planteos. La reunión duró dos horas y media y no alcanzó el tiempo. Por lo tanto, nos comprometimos a reunirnos en dos semanas”, anticipó.
“En este caso -agregó-, vamos a visitar la sala que se inauguró hoy, El Ojo, donde se procesa toda la información estadística criminal, para hacer análisis del comportamiento del delito. Allí vamos a repasar lo que se charló y los compromisos tomados. También invitamos a los vecinalistas a visitar la Unidad Penitenciaria N° 9, en Recreo”.
Leyes
En un tramo de la reunión, los funcionarios hicieron referencia a las herramientas que se están discutiendo en la Legislatura provincial, un paquete de leyes que ya tiene media sanción. “También se les comentó la ley reciente que permite a la policía controlar robo de celulares y circulación de repuestos… con la posibilidad de identificar los celulares en la vía pública al pedir el código IMEI”.
“Finalmente, se comentó la implementación del Sistema Lince en Santa Fe que ya viene avanzando en el ejido urbano con la colocación de más de 2.500 cámaras de vigilancia. Hoy se encuentra en etapa de prueba, con 1800 dispositivos instalados. Se espera que el sistema funcione a pleno hacia fin de año.