Se investiga

Rosario: mataron de un cuchillazo a un hombre en la zona oeste

La víctima fue llevada en la noche del martes 10 en un auto hasta el policlínico San Martín, sin signos vitales. Según quienes lo llevaron, había sido atacado en un sector de barrio La Palmera. Es el tercer crimen en lo que va del mes de noviembre.