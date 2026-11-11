Un hombre de 30 años fue asesinado durante la noche del martes en inmediaciones de Estudiante Aguilar y avenida José María Rosa (colectora de Circunvalación), de barrio La Palmera, en la zona oeste de Rosario.
Rosario: mataron de un cuchillazo a un hombre en la zona oeste
La víctima fue llevada en la noche del martes 10 en un auto hasta el policlínico San Martín, sin signos vitales. Según quienes lo llevaron, había sido atacado en un sector de barrio La Palmera. Es el tercer crimen en lo que va del mes de noviembre.
Fuentes policiales señalaron que alrededor de las 22:30 se recibió al menos un llamado al 911 indicando que había una persona herida en esa zona. Cuando llegó personal del Cuerpo Guardia de Infantería, vecinos del lugar les indicaron que la víctima había sido llevada en un auto particular hasta el policlínico San Martín, porque era el más cercano.
Desde el centro asistencial confirmaron el ingreso de un hombre, identificado como Carlos Q., con una herida de arma blanca en el tórax, sin signos vitales. Y pese al esfuerzo del personal médico, el hombre falleció.
De acuerdo a las primeras informaciones recabadas en barrio La Palmera, la víctima habría sido agredida en la calle por otras personas, en el marco de una discusión. Desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad se indicó que el fallecido tenía antecedentes de violencia de género (en 2024 había sido denunciado por su ex pareja).
Es el tercer crimen que se registra en el mes de noviembre y el número 77 en lo que va del año en el departamento Rosario.