Reparación integral

Sobreseyeron a un empresario tras donar más de $7 millones en equipamiento tecnológico a la UNL

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe cerró una causa por la presentación de documentación presuntamente apócrifa ante el Registro Nacional de Precursores Químicos. La donación fue destinada a la Facultad de Ingeniería Química y contó con el aval de la Fiscalía.