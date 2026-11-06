Justicia Federal

Condenaron a un hombre por transportar más de 100 kilos de cocaína por rutas santafesinas

Se llama Jordan Brandon Mejía Bustamante y tiene 28 años. Por el hecho ya habían sido sentenciadas dos mujeres que fueron sus cómplices. El cargamento estaba oculto en su camioneta y fue valuado en aproximadamente 2,5 millones de dólares.